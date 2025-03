Gabon: Exposition Universelle - Le pays se prépare à une meilleure vulgarisation de l'événement

Le Gabon prendra part à l'Exposition Universelle d'Osaka à partir du 13 avril prochain et ce jusqu'au 13 octobre de l'année en cours. Une Exposition qui réunira près de 158 pays et régions et 7 organisations internationales, ainsi que plus de 28 millions de visiteurs, sera le moment propice pour le Gabon de montrer au reste du monde le potentiel dont regorge sa forêt, et ce qu'elle représente pour l'avenir de la planète.

"Notre forêt, moteur universel qui sauve des vies", c'est le thème présenté à la Ministre de la communication Laurence Ndong ainsi qu'aux responsables des différents établissements publics en matière de communication audiovisuelle. Cette présentation avait pour but de faire connaître l'existence de cet événement, mais aussi partager les atouts du pays, pour une meilleure vulgarisation auprès du public gabonais d'abord, et universel aussi, pour montrer le potentiel forestier du Gabon, poumon vert de la planète, acteur principal dans le changement climatique et la survie de l'humanité.

Le Gabon via le bureau du Commissariat Général aux Expositions du Gabon dirigée par Madame Nina Abouna, elle a en charge une équipe qui sera chargée de mener à bien les travaux s'agissant de l'exposition universelle qui aura lieu au Japon. Il sera aussi question de faire valoir les stratégies mises en place par le Gabon pour une meilleure prise en charge de ses forêts à l'heure du changement climatique, et le rôle joué par le Gabon dans l'absorption du carbone déversé par les pays pollueurs. Le Gabon aura l'opportunité de montrer que sa "forêt est le moteur universel qui sauve des vies".