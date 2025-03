Congo-Kinshasa: Enthousiasme autour des consultations gratuites pour la santé mentale au CNPP à Kinshasa

Le Centre Neuro-Psychopathologique (CNPP) de l'Université de Kinshasa a organisé deux journées de consultations gratuites les 27 et 28 mars, dédiées à la sensibilisation sur la santé mentale et la santé du cerveau. Cet événement, accueilli avec enthousiasme par les habitants, reflète l'engagement du CNPP à servir la communauté tout en affirmant son rôle clé dans le développement social et médical de la RDC, indiquent les responsables de cette institution médicale.

Des centaines de personnes ont afflué pour bénéficier des services offerts par le CNPP. Les effets de la guerre qui sévit en RDC, par exemple, peuvent être à l'origine de troubles neurologiques, ce qui a motivé cette initiative, souligne le médecin directeur du centre, professeur Daniel Okitundu :

"Comme nous savons que la guerre touche la santé du cerveau et la santé mentale, nous avons compris qu'il était très important de sensibiliser et informer notre population sur la santé du cerveau et la santé mentale, qui sont mises à dure épreuve du fait de la guerre que nous connaissons. Le CNPP est une institution de santé mentale et de santé du cerveau qui est encore mal connue de la population. À cause des effets de la guerre, il y a des gens qui sont en détresse psychologique et qui peuvent avoir des troubles mentaux et de comportements sans savoir exactement où aller."

Cependant, certaines personnes hésitent encore à consulter, d'où l'appel du docteur Grâce Bilungula :

"Pour ceux qui hésitent à venir consulter, je profite de cette occasion pour dire que le CNPP n'est pas un hôpital de fous. C'est un hôpital avec différentes spécialisations, notamment la neurologie, la kinésithérapie, l'assistance sociale et bien d'autres".

Ceux qui ont bénéficié des consultations pendant cette campagne ont exprimé leur satisfaction :

"Je suis là parce que j'ai été déprimée pendant trois mois, et je suis venue rencontrer un psychiatre", a déclaré un kinois.

Un autre à ses côtés a rajouté : "Oui, je suis satisfaite après avoir été consultée. J'ai reçu des médicaments gratuitement et on m'a dit de repasser dans un mois."

À travers ces consultations gratuites, le CNPP a réaffirmé son rôle crucial dans la prise en charge des troubles mentaux et neurologiques, répondant ainsi à un besoin important dans la communauté.