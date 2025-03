Algérie: Instructions strictes aux PDG des ports à l'effet d'accélérer le traitement des navires

Jijel — Le Secrétaire général du ministère des Transports, M. Djamel-Eddine Abdelghani Dridi, a affirmé samedi à Jijel, que des "instructions strictes" ont été signifiées aux Présidents directeurs-généraux des ports du pays à l'effet d'accélérer le traitement des cargos en s'engageant à travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Dridi a rappelé, dans une déclaration à la presse en marge d'une visite à minuit au port de Djen Djen (Jijel), consacrée à la vérification du respect de l'exécution de l'instruction relative à l'adoption du travail en continu, que des instructions strictes ont été données aux responsables des ports pour "réussir le nouveau système de travail" et accélérer le déchargement et le traitement des navires.

Il a ajouté que "l'adoption du système de travail 7/7 et 24H/24 dans six (6) ports commerciaux, ainsi que l'inspection des interventions de terrain par les opérateurs, via la plateforme portuaire, permettra de réduire considérablement la durée de traitement des navires, améliorant ainsi l'efficacité des ports et permettant au trésor public d'économiser le coût élevé des séjours prolongés des navires à quai et en rade et, partant, de réduire du coût du transport maritime de marchandises".

Le SG du ministère des Transports a, d'autre part, assuré que des instructions ont également été données aux différents responsables des ports, pour "prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la réussite de l'opération de réception, dès la fin du mois de mai, d'un million de têtes d'ovins destinées au sacrifice et qui seront distribuées aux différentes wilayas du pays avant l'Aïd El Adha.