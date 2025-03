Algérie: Netcom - 4200 agents et 355 camions mobilisés durant l'Aïd El-Fitr

Alger — L'établissement de nettoiement de la wilaya d'Alger (Netcom) a déployé 4200 agents et 355 camions afin de garantir la permanence durant les jours de l'Aïd El-Fitr et d'assurer la propreté des quartiers et des espaces publics, en sus de l'organisation d'une campagne de sensibilisation menée par des agents chargés de la communication avec les citoyens.

Dans une déclaration à l'APS, la responsable du département de communication et de développement à Netcom, Nassima Yakoubi a précisé que ses services ont mobilisé d'importantes ressources humaines et matérielles à l'occasion de cette fête, et ce au niveau des 26 communes relevant de la compétence de l'établissement dans la wilaya d'Alger.

Des équipes de permanence ont été mises en place par l'établissement pour assurer la propreté des quartiers tout au long des jours de l'Aid.

Les horaires de collecte des déchets ont été fixés de 21h00 à 4h00 du matin, puis de 4h00 à 12h00 de la journée suivante, suivis d'une permanence de 12h00 à 21h00. De plus, 1200 bacs à ordure ont été installés sur les voies publiques, notamment dans les parcs.

Mme Yakoubi a également souligné que les préparatifs de cet événement ont débuté plusieurs jours avant l'Aïd, avec le renforcement des patrouilles.

Par ailleurs, 20 camions ont été équipés pour nettoyer les rues, les esplanades des mosquées, les marchés et les espaces publics.

Afin de préparer les mosquées à accueillir les fidèles, l'établissement a affecté deux agents par mosquée pour assurer la propreté de toutes les voies d'accès.

A la lumière de l'affluence importante sur les parcs et les lieux publics durant les jours de l'Aïd, l'établissement a programmé une action spéciale prévoyant la mobilisation de 80 agents pour assurer la propreté des sites très prisés, à l'instar du parc "la Prise d'Eau" à El Harrach, Riadh El Feth, Jardin d'Essais d'El Hamma, parc de Ben Aknoun, ainsi qu'une partie de la forêt de Bainem, a-t-elle ajouté.

Dans le cadre des visites aux cimetières à l'occasion de l'Aïd, l'établissement a mobilisé 50 agents pour nettoyer les voies d'accès à ces cimetières.

Parallèlement, NETCOM a programmé une campagne de sensibilisation menée par les agents chargés de la communication avec les citoyens, notamment au niveau des parcs, pour les sensibiliser de l'importance de préserver la propreté de l'environnement.

Ainsi, les citoyens sont appelés à une participation active pour la préservation de l'environnement, notamment à travers le respect des horaires de dépôt des ordures et des zones dédiées à cet effet, l'utilisation de sacs appropriés et le tri des déchets (organiques et recyclables).

Par ailleurs, un programme spécial a été mis en place pour les agents d'inspection, avec l'intensification des sorties de contrôle pour veiller au strict respect du programme tracé et identifier les lacunes afin d'y remédier.