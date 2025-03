Algérie: Aïd El-Fitr - La Gendarmerie nationale met en place un dispositif sécuritaire spécial

Alger — Le Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place un dispositif sécuritaire préventif spécial à l'occasion de l'Aïd El-Fitr afin de sécuriser les différents lieux et espaces publics enregistrant une forte affluence des citoyens, indique samedi un communiqué de ce corps de sécurité.

"A l'occasion de l'Aïd El-Fitr et afin de permettre aux citoyens de passer cette période de fête dans une atmosphère paisible et sereine, le Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place un dispositif sécuritaire préventif spécial pour sécuriser les différents lieux et espaces publics enregistrant une forte affluence des citoyens, tels que les mosquées et les lieux de loisirs et de détente", précise le communiqué.

Ce dispositif vise également à "assurer la fluidité de la circulation dans le territoire de compétence de la Gendarmerie nationale, à travers une série de mesures, notamment le déploiement, jour et nuit, de formations fixes et mobiles telles que les unités territoriales, les brigades de sécurité et d'investigation (BSI), les unités de sécurité routière et les formations aériennes, en vue d'assurer une surveillance efficace du territoire et une présence continue sur le terrain", selon la même source.

"Le dispositif mis en place repose sur une action de proximité qui passe par l'orientation, les secours, l'assistance et l'intervention rapide et efficace le cas échéant", ajoute la Gendarmerie nationale, expliquant que "ces mesures sécuritaires visent à préserver l'ordre public à travers la protection des personnes et des biens publics et privés".

La Gendarmerie nationale rappelle, par ailleurs, le numéro vert 1055 mis à la disposition des citoyens 24h/24 pour les signalements et les demandes d'intervention, la page d'information routière "Tariki" sur le réseau social Facebook et le site de pré-plaintes www.ppgn.mdn.dz.

Dans son communiqué, le Commandement de la Gendarmerie nationale a tenu à adresser à toutes les citoyennes et à tous les citoyens "ses meilleurs vœux à l'occasion de l'Aïd El-Fitr".