Cameroun: La plume de Stef - L'amour d'une mère, une lumière qui ne s'éteint jamais

Depuis des siècles, les mères ont un total, inconditionnel et indulgent amour envers leurs enfants en particulier et le monde en général. Elles sont pleines d'abnégation. Aucun mot ne saurait décrire cet amour maternel qui développe les relations solides.

Il ne fait plus aucun doute. Lorsque de nombreuses personnes tentent d'exprimer l'amour d'une mère, elles le décrivent par des adjectifs « indéfectible » et « inconditionnel ». Dans la plupart des cas, les paroles, les actes, les pensées et les émotions d'une mère résument la beauté de son amour. Il faut donc le reconnaitre, l'amour d'une mère sait faire table rase du passé pour relever sans cesse les défis de la vie.

Cela peut surprendre, même dans la douleur la plus extrême, son amour garde le silence, offrant un réconfort patient et adaptable au gré du temps et des événements.

Son amour, immense et unique, rassure dans les moments de doute, même lorsqu'elle-même ne voit pas le bout du tunnel. Cet amour inconditionnel envers ses enfants se déploie sans réserve, sans détour et sans rien attendre en retour.

Face à l'ingratitude ou au manque de reconnaissance, elle pardonne, observe en silence et continue d'avancer avec sagesse, sans jamais verrouiller la porte.

L'amour d'une mère : un sentiment éternel et fusionnel

Cependant, sa hardiesse ne faiblit pas, peu importe les épreuves. Son amour opère des miracles, parvenant parfois à transformer les vents contraires en alliés. Elle sacrifierait jusqu'à son dernier sou juste pour apercevoir un sourire illuminer le visage de son enfant qu'importe son âge, qu'importe le temps ou les circonstances. Le coeur d'une mère est un abîme de secrets que même une cour de justice ne saurait faire parler.

Elle préférerait accepter la sentence plutôt que trahir ses convictions. Elle exulte de joie lorsque la réussite frappe à la porte de ses enfants, l'annonce fièrement au premier venu, tout en arborant un sourire radieux. Au regard de ce qui précède, l'amour maternel ou encore d'une mère est un sentiment éternel et fusionnel.