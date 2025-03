Tunisie: CAN-U17 - 'Le pays espère aller loin pour se qualifier au Mondial' (entraîneur national)

Tunis — Après une absence de 12 ans, la Tunisie retrouve la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, à l'occasion de 14e édition qui aura lieu du 30 mars au 19 avril, où elle participera avec l'ambition de décrocher sa qualification pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie.

Versée dans le groupe D, la sélection tunisienne a hérité du Sénégal, champion en titre, de la Gambie et de la Somalie. Les Tunisiens commenceront leur parcours le 1er avril face à la Somalie, avant de défier le Sénégal le 4 avril, puis la Gambie le 7 avril.

Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale, et décrocheront ainsi leur billet automatique pour le Mondial U-17, prévu au Qatar du 3 au 27 novembre 2025. Les quatre équipes classées troisièmes joueront un barrage pour déterminer les deux derniers qualifiés, portant ainsi le nombre d'équipes africaines qualifiées à 10, contre 4 auparavant, soit les quatre demi-finalistes.

La Tunisie a assuré sa qualification pour la phase finale de la CAN grâce à la décision du comité exécutif de la Confédération africaine de football de porter le nombre des participants de 12 à 16 équipes. Ainsi, la sélection tunisienne, qui a échoué dans un premier temps, à se qualifier à la CAN en terminant troisième lors du tournoi de qualification, tenu à Casablanca en novembre dernier, devient le troisième représentant de la zone UNAF à participer à cette compétition en compagnie de l'Egypte et du Maroc.

Dans une déclaration à l'agence TAP, l'entraîneur de la sélection tunisienne, Mohamed Amine Neffati, a indiqué que l'équipe a effectué, du 17 au 24 mars, un stage de préparation ponctué de deux matches amicaux. Le premier a vu la Tunisie s'imposer face à l'équipe du CS Hammam-Lif grâce à deux buts de Houssem Zaier et Wissam Tissa, et le second match, contre le Mali, remporté sur un but de Houssem Zaier.

"L'objectif de cette participation est d'aller le plus loin possible dans cette CAN afin de décrocher notre qualification pour le Mondial", a affirmé Neffati qui a souligné, toutefois, la difficulté de la tache, dans un groupe composé du Sénégal, tenant du titre, ainsi que la Gambie, réputée pour son niveau élevé dans les catégories jeunes, et double championne d'Afrique en 2005 et 2009, estimant que la Somalie, bien que considérée comme un outsider, elle pourrait créer la surprise.

L'entraîneur a, par ailleurs, exprimé sa confiance en la capacité de son équipe à atteindre ses objectifs, grâce à un groupe équilibré composé de joueurs locaux et de professionnels appelés à jouer un rôle clé, à l'instar de Anis Saidi, joueur de San Diego (Etats-Unis), du gardien Slim Bouaziz qui évolue à l'AS Rome (Italie), de Houssem Zaier, joueur du FC Zurich (Suisse) et Wissem Tissa, qui évolue au FC Sochaux (France).

En outre, Neffati a exprimé son soutien à la décision d'élargir le nombre des équipes qualifiées à la Coupe d'Afrique des Nations et au Mondial, soulignant que les jeunes équipes ont besoin de plus de compétitions de haut niveau, ce qui améliorera leur compétitivité et leur préparation pour les catégories supérieures.

Depuis la première édition de la CAN en 1995 jusqu'à celle de 2023, la Tunisie a participé à trois éditions, en 1995 au Mali, où elle n'a pas franchi la phase de groupes, en 2007 au Togo et en 2013 au Maroc, où elle a atteint les demi-finales.

Les Aigles de Carthage espèrent se qualifier pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans pour la quatrième fois de leur histoire. Leur première participation remonte à 1993, lorsque les qualifications se déroulaient sous formes de matches à élimination directe. Après avoir éliminé l'Ile Maurice et le Mali, la Tunisie s'est qualifiée pour la phase finale du Mondial au Japon, où elle a été éliminée dès la phase de groupes, après une victoire face à la Chine et deux défaites contre la Pologne et le Chili..

La deuxième participation a eu lieu en 2007, après un parcours réussi en Coupe d'Afrique, où l'équipe a terminé à la quatrième place, ce qui lui a permis de se qualifier pour la Coupe du Monde en Corée du Sud. Sous la conduite de Maher Kanzari, l'équipe de Tunisie, composée alors de Nour Hadhria, Youssef Msakni, Mossaab Sassi et Bilel Ifa, a remporté ses trois matches de groupe contre la Belgique, les Etats-Unis et le Tadjikistan, avant de s'incliner en huitièmes de finale face à la France.

La troisième aventure mondialiste a eu lieu en 2013 aux Emirats Arabes Unis, après une brillante performance en Coupe d'Afrique où la Tunisie a terminé troisième. Sous la houlette Abdelhak Ben Soltane et avec une équipe composée de Firas Belarbi, Mohamed Drager, Chiheb Jebali, Hazzem Haj Hassan et Sabri Ben Hassan, le Onze national a réussi à franchir le premier tour en terminant 2e du groupe D après deux victoires face au Venezuela et à la Russie et une défaite contre le Japon, pour se qualifier en huitièmes de finale où elle fut éliminée par l'Argentine.