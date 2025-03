Algérie: Mois du patrimoine - Lancement de la 1ère édition du concours 'Alger Photography Marathon'

Alger — L'Etablissement Arts et Culture de la Wilaya d'Alger a lancé la première édition du concours "Alger Photography Marathon" sous le slogan "Célébrez la beauté et le patrimoine de la ville d'Alger à travers votre objectif", ont annoncé, samedi les organisateurs dans un communiqué.

Ce concours vise, entre autres à "promouvoir le patrimoine culturel matériel et immatériel de la Wilaya d'Alger en le documentant avec des photographies professionnelles", "encourager la créativité en motivant les photographes à proposer des images distinctives qui reflètent la beauté et l'antiquité de la ville d'Alger" et "découvrir et mettre en valeur les talents dans le domaine de la photographie".

Organisé dans le cadre du programme d'activités culturelles et artistiques de la Wilaya d'Alger et la célébration du Mois du Patrimoine (18 avril- 18 mai), ce concours s'adresse à tous les photographes algériens professionnels et amateurs âgés de 18 ans et plus, avec le préalable de ne mettre en valeur, pendant la période du concours, que la capitale Alger uniquement, tout en tenant compte de la thématique ainsi définie.

Les modalités complètes de participation à ce concours sont disponibles sur la page Facebook officielle de la Wilaya d'Alger, indique le communiqué qui précise également que les postulants doivent envoyer, avant le 17 avril prochain, entre cinq et dix photos, ainsi que leurs informations personnelles par courriel à l'adresse : marathonphotoalger@gmail.com.

Un jury de photographes professionnels évaluera le rendu des candidats participants et sélectionnera dix photographes qui animeront le concours final, prévu les 26, 27 et 28 avril à la Wilaya d'Alger.

Les lauréats de ce concours seront annoncés sur la page Facebook officielle de la Wilaya d'Alger, où seront également publiés leurs travaux.