Angola: Le corridor de Lobito domine les débats de la conférence de haut niveau de l'UE en Italie

Luanda — Le potentiel du corridor de Lobito et la coopération avec l'Afrique ont été deux des principaux thèmes qui ont dominé les débats de la conférence de haut niveau de l'Union européenne (UE), qui s'est tenue cette semaine à Rome, en Italie, dans le but de renforcer les liens entre les pays africains et l'Union européenne.

Sous le slogan « Le Plan Mattei pour l'Afrique et le Global Gateway de l'UE : un effort commun avec le continent africain », l'événement a réuni des dirigeants politiques et des représentants du secteur privé, qui ont débattu d'initiatives concrètes de coopération entre l'Italie, l'Union européenne et les pays africains.

La conférence a connu la participation d'une délégation angolaise conduite par l'ambassadrice Maria Cuandina de Carvalho, lit-on dans un communiqué de presse auquel l'Angop a eu accès ce samedi.

A cette occasion, les intervenants ont admis que le Corridor de Lobito joue un rôle stratégique en reliant l'intérieur de l'Afrique à l'Océan Atlantique, bénéficiant, en particulier, aux pays enclavés tels que la Zambie et la République démocratique du Congo.

Plus qu'une simple route commerciale, ajoute la note, le corridor de Lobito est un moyen essentiel pour ces pays d'accéder aux marchés mondiaux, en facilitant l'exportation de minéraux, de produits agricoles et de produits manufacturés.