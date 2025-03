Angola: Le pays aligne ses politiques sur les recommandations du GAFI

Luanda — L'Angola a démontré son engagement à aligner ses politiques et sa législation avec les recommandations du Groupe d'Action Financière (GAFI), dans le but de renforcer son système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a déclaré jeudi, à La Havane, le procureur général de la République, Hélder Pitta Gróz.

Le magistrat a tenu ces propos lors d'une intervention à la XVIe Rencontre internationale de droit pénal et au IVe Événement de légalité Droit et société, qui se déroule à La Havane (Cuba), soulignant que le pays a fait preuve de cet engagement bien qu'il ne soit pas encore membre du GAFI.

Il a déclaré que le minage de crypto-monnaies, bien qu'il s'agisse d'un phénomène récent, inquiète les autorités angolaises parce qu'il s'agit d'un véhicule privilégié pour le blanchiment d'argent et qu'il cause de graves dommages au système de production et de distribution d'électricité du pays.

« Nous sommes également préoccupés par le phénomène des attaques informatiques sur les systèmes financiers, qui provoquent l'instabilité du système économique, financier et social », a declare Pitta Gróz.

Le procureur général a reconnu l'importance du travail du GAFI dans la définition de normes et la promotion de mesures juridiques, réglementaires et opérationnelles pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.