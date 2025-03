Angola: Le ministre des Télécommunications défend une plus grande participation des femmes dans les projets liés à la technologie

Moçâmedes — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a attiré samedi l'attention des femmes sur l'importance d'une plus grande participation aux activités de formation dans le domaine de la technologie, afin de faire tomber les barrières et de promouvoir l'égalité et les opportunités entre les sexes.

Le responsable, qui s'exprimait lors de la présentation d'ANGOTIC2025 à la communauté des entreprises et des étudiants de Namibe, a mis les femmes au défi de s'engager dans les sciences de l'ingénieur et de la technologie afin que le pays puisse avoir une société plus équilibrée.

Pour cela, elle a exhorté les jeunes femmes à s'impliquer dans des projets visant à créer des outils technologiques et des plateformes numériques, rappelant que le mois d'avril verra la célébration de la « semaine des filles et des TIC ».

Quant à ANGOTIC2025, Mário da Silva Oliveira a déclaré qu'il s'agissait d'une plateforme qui contribuerait à renforcer la stratégie de l'Exécutif angolais dans le processus de numérisation, la transformation numérique de la société angolaise et de l'économie, en la rendant plus moderne, robuste et au service du citoyen.

Dans ce contexte, il a souligné qu'ANGOTIC contribuerait également à l'augmentation de la culture numérique, à la transformation numérique de l'économie et servirait d'occasion pour montrer aux Angolais et au monde la résilience des jeunes et leur engagement dans le développement du pays.

Il a déclaré que l'Angola a pris des mesures pour construire des infrastructures technologiques pour son développement, avec le programme spatial national comme exemple, où ANGOSAT est la principale référence.

Toujours dans ce contexte, il a mentionné le fait que le pays développe le réseau national de fibre optique à large bande, et a également souligné l'importance pour le pays de rejoindre les câbles sous-marins pour les connexions internationales.

Le ministre Mário Oliveira a ajouté que tous les projets seront couronnés de succès s'ils s'accompagnent d'une formation des jeunes aux technologies de l'information.