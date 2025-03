Algérie: Le 27e Salon international de la santé (SIMEM) du 9 au 12 avril 2025 à Oran

Oran — La 27e édition du Salon international de la santé "SIMEM" se tiendra du 9 au 12 avril 2025 au Centre des conventions d'Oran, sous le thème "Cap sur la santé connectée et l'avenir de la médecine", a-t-on appris auprès des organisateurs.

Reconnu comme le plus grand salon dédié à la santé en Algérie et en Afrique du Nord, le SIMEM regroupera, dans cette nouvelle édition, près de 200 exposants représentant 600 firmes nationales et internationales de 38 pays, indique un communiqué de l'agence organisatrice "Evencia".

Cet événement met en lumière les dernières innovations en matière de santé, de technologies médicales et de solutions pharmaceutiques, a-t-on fait savoir de même source.

"Il s'agit d'une plateforme idéale pour les échanges, le réseautage et la découverte des dernières avancées", a-t-en encore souligné, ajoutant que l'événement sera marqué par un programme riche en conférences, ateliers et tables rondes.

Les Journées scientifiques du SIMEM (JSS), organisées en marge de l'exposition, offrent un éclairage sur les dernières avancées médicales et technologiques à travers des interventions d'experts dans diverses spécialités comme la néphrologie, la dialyse et la transplantation rénale, la radiologie et l'échographie, la médecine nucléaire, l'orthopédie et la réhabilitation, la pneumophtisiologie, la réanimation et l'anesthésie, la e-santé et le génie biomédical.

Un Talk & Show est également au programme, avec un espace d'échanges et de démonstrations dédié aux innovations du secteur.

Le salon offre également l'opportunité des découvrir des innovations majeures, telles que les équipements médicaux ultra-modernes, le robot chirurgical de dernière génération, les solutions numériques pour la gestion des établissements de santé.