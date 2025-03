Sénégal: Mbour - Un marché bien approvisionné pour des clients qui se font désirer

A l'approche de la fête de Korité marquant la fin du mois de ramadan musulman, le marché central de Mbour (ouest), est bien approvisionné en produits de grande consommation avec des prix abordables mais la clientèle se fait encore désirer, a constaté l'APS auprès de commerçants.

"Le marché est très bien approvisionné par rapport à l'année dernière. Mais la seule fausse c'est que la clientèle se fait encore désirer", indique Pape Ndiaye, commerçant grossiste.

Des étals de sacs de pompe de terre et d'oignon positionnés devant des magasins et cantines décorent les grandes artères du marché central de Mbour dans un brouhaha de klaxon de taxi clandos, de charrette et d'animations musicale.

"Les produits sont disponibles à de très bons prix. Mais ce n'est pas encore le grand rush", a confié à l'APS Mbacké Seck, grossiste. Assis devant un magasin, non loin d'un étal de sacs d'oignon, le commerçant dit "garder encore l'espoir de recevoir plus de clients d'ici demain (dimanche), la veille de la fête".

Pour la pomme de terre, le sac de 25 kilogrammes est vendu entre 6000 et 6500 francs, indique Pape Ndiaye, soulignant que le sac d'oignon est à 7000 francs. "Les gens viennent petit à petit et on attend encore plus de clients d'ici là fête", ajoute-t-il.

Le constat reste le même chez les vendeurs de poulets établis le long du mur de l'hôtel Coco Beach, non loin de là préfecture de Mbour. "Les clients se font encore désirer. Comparé à pareille heure l'année dernière, les clients venaient en masse acheter les poulets mais tel n'est pas le cas pour l'instant", souligne Mor Thiane, vendeur de poulets.

Pour Tamsir, un vendeur de poulet, "si à pareille heure l'année dernière on recevait dix clients, actuellement, on ne reçoit que trois clients". "Peut-être qu'ils attendent les derniers moments pour venir", espère-t-il.