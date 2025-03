Sénégal: Saint-Louis - Vente en ligne, un business en mode et qui attire de la clientèle

Saint-Louis — La vente en ligne appelée aussi commerce en ligne [e-commerce] est de nos jours un business très prisé à Saint-Louis (nord) comme partout ailleurs au Sénégal. Un business qui attire de la clientèle surtout en cette période où la communauté musulmane s'apprêter à célébrer la fête de Korité [Aïd el-Fitr en arabe].

"En cette période qui coïncide avec les préparatifs de la fête de Korité, ce sont les articles des enfants qui sont les plus vendus notamment les habits. La Korité c'est presque une fête pour les enfants. Je vends des chaussures d'enfants, des sacoches, des habits pour les enfants mais également des chaussures pour les hommes", a déclaré Awa Bâ, commerçante en ligne, habitante du quartier Goxu Mbacc expose ses articles et produits sur la plateforme digitale WhatsApp.

"J'expose mes articles et produits sur la plateforme WhatsApp. C'est pourquoi on est obligé d'avoir tout le temps de la connexion internet parce qu'on travaille avec", a-t-elle expliqué, ajoutant que pour certains clients, après avoir validé leur commande viennent récupérer tandis que d'autres préfèrent une livraison à domicile. Les frais de livraison sont payés par le client. Ils s'élèvent à 1 000 FCFA.

Dans un entretien avec l'APS, la vendeuse en ligne a souligné que les articles et produits sont nombreux en ce moment mais la situation financière semble être un peu difficile. Ayant commencé le business de la vente en ligne en 2022, Awa ne se cache pas derrière son petit doigt pour faire une estimation de ses ventes journalières en ligne.

"Parfois, je peux vendre par jour jusqu'à plus de 40 000 FCFA. Mais si ça ne marche pas, mes ventes sont estimées entre 15 000 et 20 000 FCFA", signale-t-elle, relevant qu'il lui arrive d'avoir des clients qui se trouvent dans les autres régions, même si sa principale cible clientèle se trouve dans la ville de Saint-Louis.

Native de Saint-Louis mais résidant actuellement à Dakar, Maïmouna Ndiom Diallo s'active dans la vente en ligne depuis 2022. Mme Diallo est spécialisée dans la vente des articles d'enfants, des tissus mais également beaucoup d'autres produits. Les femmes constituent le public cible de cette vendeuse, surtout à l'approche de la fête de Korité.

"Pour la fête de la Korité, mon public cible c'est souvent les femmes. J'ai beaucoup de clientes femmes. Maintenant pour la fête de Korité, beaucoup préfèrent les habits prêt-à-porter parce que les tailleurs sont pris par les enfants. Donc les adultes préfèrent acheter des habits prêt-à-porter. C'est les habits prêt-à-porter qui dominent la vente en ce moment", a-t-elle signalé dans un entretien avec l'APS.

"Pour les robes prêt-à-porter, dit-elle, je les vends entre 7 000 et 8 000 FCFA. Ça dépend du prix en gros. La pièce la plus chère chez-moi, c'est à 10 000 FCFA." Selon elle, le business est plus que jamais rentable en cette période.

"Actuellement, à l'approche de la fête de Korité, on peut dire honnêtement que le business est rentable. C'est notre période. La plupart de mes ventes se font vers Saint-Louis. Je suis obligé parfois de faire un groupage de marchandises, c'est-à-dire rassembler les articles et produits commandés et les envoyer dans un seul colis. Ça permet de réduire le coût du transport. C'est moi qui paye le transport à 3 000 FCFA", a-t-elle notamment assuré, soulignant que parfois tu peux gagner minimum jusqu'à entre 15 000 et 20 000 FCFA par jour.

Pour pouvoir écouler ses articles et autres produits, Maïmouna les expose sur les plateformes digitales, WhatsApp Business, Facebook, entre autres, qui permettent de communiquer avec la clientèle à grande échelle. "Mes produits et articles sont exposés sur WhatsApp Business, Facebook et même sur TikTok. Pour l'instant j'utilise mon nom personnel mais j'avais ouvert un petit groupe en ligne qui s'appelait "Mouna boutique", a-t-elle fait valoir.

Vente en ligne : entre avantages et inconvénients

Même si la vente en ligne est aujourd'hui un business très en vogue, surtout à l'ère du numérique, il est important de souligner quelques avantages et inconvénients dans ce secteur, notamment dans la commande comme dans la livraison.

"Il y a des avantages, signale-t-elle, vu que tu peux rester chez-toi, commander ce que tu veux et te faire livrer ça. Et tu peux dire aussi que je ne payerai pas tant que je ne verrai pas le produit."

"Mais je tiens à signaler qu'il y a un peu de risque parfois avec le transport. J'ai une fois envoyé un colis à Louga et ça été ouvert. Et quelques produits ont été dérobés. Il y a des inconvénients dans la vente en ligne", se souvient Mme Diallo.

"Parfois aussi, poursuit-elle, on te commande quelque chose, tu te déplaces vers la boutique pour acheter l'article et attendre que le client vienne récupérer sa commande. Et il te dit j'ai annulé. Ce n'est pas facile du tout."

Étudiante en Licence 3 à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis, Aïda Cissé, en bonne cliente de la vente en ligne depuis un an, signale qu'elle a commencé à acheter des articles et produits en ligne il y a un an à peine. Il y a des avantages mais également des inconvénients. Il y a plus d'inconvénients je dirais", assure l'étudiante en Sciences de gestion.

Elle ajoute : "Parfois, tu peux commander un article et payer. Et tu penses qu'à la livraison, tu auras ce que tu avais souhaité, mais malheureusement parfois ce n'est pas conforme avec ce que tu avais commandé". Malgré tout, elle commande ses articles et produits en ligne surtout en cette période.

"En cette période, mes commandes c'est plus de lait de corps, perruque. Je commande plus mes produits à Dakar parce qu'il y a une variété de produits et d'articles là-bas. Je fais rarement des commandes à Saint-Louis", révèle-t-elle.