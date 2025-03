Sénégal: La suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte levée à partir du 1er avril

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a décidé de lever la suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte à compter du 1er avril, a-t-on appris de source officielle.

Dans un communiqué dont l'APS a eu connaissance, samedi, la Police rappelle que le 18 février, "à la suite de manquements et d'évènements regrettables survenus lors du combat de lutte entre Franc et Ama Baldé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique avait décidé de la suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte sur toute l'étendue du territoire national".

Elle ajoute qu'une série de concertations "a été organisée entre les acteurs du monde de la lutte, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique".

La Police annonce qu'à l'issue des discussions, "un accord a été trouvé sur tous les points soulevés et des engagements fermes ont été pris par les acteurs impliqués quant au respect des recommandations édictées.

Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique "'invite tous les acteurs à l'observation stricte des engagements pris".