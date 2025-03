Tunisie: L'Etat uni pour une économie sociale et harmonieuse

Le volet économique, en plus de celui politique, continue à accaparer l'attention et l'intérêt de l'Etat, tout en privilégiant l'aspect social qui demeure une constante dans toute approche pour le développement global et durable.

Ces données viennent d'être confirmées par le Président de la République en réitérant, lors de sa rencontre avec la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, la nécessité et l'impératif de dépasser rapidement toutes les entraves dans l'objectif de concilier, à la fois, création de richesses et justice sociale.

Et dans le cadre de l'unité de l'Etat et de la synchronisation au sein du pouvoir exécutif, un Conseil ministériel restreint (CMR) a été tenu à La Kasbah pour mettre au point une sorte de feuille de route destinée à booster l'économie et à créer des emplois pour les diplômés chômeurs afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens en général.

Le CMR a été, par conséquent, consacré à l'élaboration des grands axes stratégiques en arrêtant certaines mesures, dont notamment le soutien aux entreprises communautaires, la promotion de l'investissement en tant que facteur essentiel de croissance, la concrétisation de la souveraineté alimentaire et de la sécurité hydrique, sans oublier l'obligation de réussir la transition numérique et énergétique.

Ce véritable plan d'action en faveur du développement économique et social est appelé à consolider une situation économique marquée par la résilience et la pérennité, surtout au vu des derniers indicateurs qui virent au vert comme cela est indiqué et confirmé par des chiffres qui ne mentent pas.

En effet, le dernier rapport de la Banque mondiale (BM) relève que la conjoncture économique tunisienne connaît, depuis le premier trimestre de 2024, une amélioration sensible concernant le solde extérieur, en même temps qu'une réduction de l'inflation, sans oublier les signes évidents de reprise au sein du secteur agricole ainsi que dans d'autres secteurs clés, en l'occurrence l'habillement et la construction.

Tout en mettant l'accent sur la nécessité d'augmenter les investissements pour soutenir la croissance et renforcer la concurrence, le même rapport met en relief l'importance des énergies renouvelables en tant que secteur dynamique avec des signes clairs de progression grâce à la mise en oeuvre d'un ambitieux programme consistant à réaliser de sérieux projets misant sur l'énergie solaire et électrique.

Ainsi, en dépit des défis persistants, l'économie tunisienne fait, de plus en plus, preuve de résilience grâce à l'émergence de nouvelles opportunités offertes par le compter-sur-soi et l'annonce par la BM de sa détermination à soutenir la Tunisie à gagner les paris en boostant la croissance, l'emploi et la réalisation d'un développement harmonieux des secteurs aussi bien public que privé.