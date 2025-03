Algérie: Le Centre national de prévention et de lutte anti-drogue de Bouchaoui - Une expérience pionnière dans la prise en charge des toxicomanes

Alger — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui a visité, samedi, le Centre national de prévention et de lutte anti-drogue de Bouchaoui (Alger ouest), le considérant comme "une expérience pionnière dans le traitement des toxicomanes", indique un communiqué du ministère.

Hidaoui "a visité samedi matin le Centre national de prévention et de lutte anti-drogue de Bouchaoui, l'un des centres pionniers à l'échelle nationale et une destination pour les jeunes désirant se libérer de l'addiction à la drogue, pour s'enquérir des conditions d'accueil et de prise en charge des jeunes, et ce en présence de Abdelkrim Abidat, président de l'Organisation nationale pour la sauvegarde de la jeunesse (ONSJ) qui supervise le Centre et du Commandant général de l'Association des anciens scouts musulmans algériens (SMA), Mustapha Saadoune", souligne la même source.

A l'entame de sa visite, le ministre de la Jeunesse a inspecté les différentes structures du centre, à commencer par la salle d'accueil, lieu où sont effectués les tests avec des techniques de pointe, puis la salle de soin mécanique et la salle d'hébergement, affirmant "la nécessité d'ériger ce centre en centre modèle national dans son domaine, vu qu'il s'agit de l'unique centre utilisant des méthodes modernes, spéciales et naturelles dans le traitement de l'addiction à la drogue, et à travers l'application de techniques ayant permis la réalisation d'un taux important de guérison pour en faire la destination des jeunes souhaitant guérir de la toxicomanie", précise le document.

Le ministre a souligné, en outre, que son secteur "oeuvre à élaborer un plan national pour un accompagnement et une prévention de proximité afin de faire face au phénomène de consommation de la drogue chez les jeunes, à travers l'exploitation des établissements de jeunes au niveau national et l'activation de cellules d'écoute à leur niveau en impliquant les associations et les toxicomanes guéris dans le cadre des efforts visant à lutter contre ce fléau".

Par ailleurs, M . Hidahoui a insisté sur "l'adhésion du secteur de la jeunesse pour assurer une prise en charge psychologique et un accompagnement social aux jeunes toxicomanes souhaitant guérir de l'addiction à ces substances toxiques".