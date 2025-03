Algérie: Le ministère des Transports a mis en place une feuille de route devant renforcer la compétitivité entre les ports

Oran — Le Président directeur général du groupe des services portuaires "Serport", Harkati Mohamed Karim Eddine a affirmé, à Oran, que le ministère des Transports a mis en place une feuille de route reposant sur plusieurs axes, visant à renforcer la compétitivité des ports, réduire le temps de transit des marchandises et le séjour des navires, a-t-on appris samedi des services de la wilaya d'Oran.

M. Harkati a souligné, lors d'une visite à l'Entreprise portuaire d'Oran (EPO), vendredi soir en compagnie de responsables des services de la wilaya, qu'il s'agit de suivre les instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant l'adoption d'un système de travail en continu 24 heures sur 24.

"Le ministère des Transports, dans sa démarche de développement du système de gestion des ports, a élaboré une feuille de route reposant sur plusieurs axes visant à renforcer la compétitivité des ports, réduire le temps de transit des marchandises et le séjour des navires", a-t-il déclaré.

"La feuille de route repose sur plusieurs axes, dont l'entretien des quais et différentes zones, ainsi que le dragage des bassins dans les ports, l'acquisition de nouveaux équipements de manutention pour augmenter le rythme de chargement et de déchargement des navires, et la formation continue des employés des entreprises portuaires dans divers domaines", a ajouté le Pdg de Serport.

Selon le même responsable, cette feuille de route inclut la réalisation de travaux d'extension des ports pour augmenter leur capacité d'accueil, ce qui renforcera la position géostratégique de l'Algérie comme portière principale de l'Afrique en général et pour les pays du Sahel et du Sahara en particulier, ainsi que l'utilisation de la numérisation pour concrétiser la vision stratégique et les orientations des hautes autorités du pays dans tous les secteurs pour développer l'économie nationale.

"Nous avons constaté avec satisfaction la coordination entre les services de l'Entreprise portuaire d'Oran et les services de contrôle (douanes, commerce, agriculture, police), ce qui a permis de réaliser une grande partie des résultats escomptés suite à la mise en place du système H 24", a-t-il encore souligné.

M. Harkati a également informé les opérateurs économiques et les transitaires que "tous les services sont à leur disposition jour et nuit pour leur permettre de recevoir les marchandises et les conteneurs dès la fin des procédures légales, ce qui contribuera de manière significative à réduire le taux de congestion des ports".

De son côté, le Directeur général de l'Entreprise portuaire d'Oran, Mohamed Hadji, a déclaré "un mois après la mise en oeuvre de ce nouveau système, nous avons réduit le temps de transit des marchandises et le séjour des navires, en enregistrant des résultats très positifs, car nous parvenons désormais à recevoir les marchandises dans des délais records".