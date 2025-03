Tunisie: Deux jours sans voitures à l'avenue Bourguiba - La capitale se prépare à un week-end sans pollution

Une réunion de travail préparatoire s'est tenue récemment au siège du gouvernorat de Tunis, sous la présidence de Imad Boukhreis, gouverneur de Tunis, en vue de la préparation de la deuxième édition de l'événement « Deux jours sans voitures ». Cet événement, destiné à promouvoir la mobilité durable et à sensibiliser la population à la pollution urbaine, se déroulera les 5 et 6 avril prochains sur l'avenue Habib Bourguiba, au coeur de la capitale.

Lors de cette rencontre, le gouverneur de Tunis a exprimé ses remerciements aux différents acteurs impliqués dans la réussite de la première édition de l'événement, qui a rencontré un franc succès. Il a également souligné l'importance de renouveler cet effort pour offrir aux citoyens un moment de répit et de découverte dans un espace public libéré du trafic automobile. À cette occasion, des certificats de remerciement et de reconnaissance ont été remis aux organisateurs pour leur contribution à la réussite de l'édition précédente.

La réunion a réuni plusieurs responsables, dont Khouloud El Hechri, première adjointe au gouverneur, le secrétaire général de la municipalité de Tunis, ainsi que les directeurs et délégués régionaux des ministères de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, du Tourisme et de l'Éducation. Les services de sécurité étaient également représentés par la Direction de la police de la circulation et la région de la sécurité nationale de Tunis, en collaboration avec le président du comité organisateur du Salon du livre de Tunis.

Cette réunion avait pour objectif de coordonner les actions logistiques, sécuritaires et de communication pour assurer le bon déroulement de l'événement, tout en garantissant la sécurité et le confort des participants. L'événement, qui a pour but de redonner l'espace public aux citoyens, s'inscrit dans une démarche de transition écologique et de réflexion sur les alternatives à la voiture en ville.