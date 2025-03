Tunisie: Prêts pour l'épreuve de vérité - Dernier virage pour la Zliza

Les Gabésiens ont mis les bouchées doubles durant la trêve pour bien négocier et réussir leur fin de parcours.

La Zliza de Gabès vient d'engager l'entraîneur Tarek Jarraya pour les cinq derniers matches et le dernier virage décisif du championnat. Sa venue a coïncidé avec une remontée du Carrelage à la 13e place avec 20 points après la réclamation contre l'AS Soliman qui lui a permis de gagner deux précieux points sur le tapis.

« Certes, cet acquis inespéré n'est pas encore définitif pour crier victoire avant le verdict en appel, affirme le nouveau coach des Gabésiens. C'est pourquoi nous devons attendre d'en avoir le coeur net le 8 avril pour savoir ce qui nous attend et bien calculer nos chances de maintien. Mais même avec l'hypothèse que ces deux points seront confirmés, on est loin d'être à l'abri avec les 20 points actuels. Nous avons donc beaucoup à bosser pour réaliser l'objectif maintien ».

Des matches couperets

la Zliza a disputé deux matches amicaux durant la trêve qui se sont soldés par deux nuls (1 à 1 contre l'équipe voisine de Téboulbou de Gabès et 0-0 contre le SRS ) . « Nous avons choisi deux équipes de division inférieure pour travailler plus les automatismes et éviter les blessures, poursuit le nouveau coach des Rouge et Noir de Gabès.

Le match des seizièmes de finale contre Jendouba sera une répétition avant les trois matches à domicile face à l'ESZ, la JSO et le CA, coupés par deux déplacements à haut risque chez les deux concurrents directs pour le maintien, l'USBG et EGSG. Ce sont ces cinq matches de vérité qui sont pour nous plus importants, car ils décideront de notre sort en Ligue 1»