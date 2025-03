Cote d'Ivoire: Civisme et citoyenneté - Les capacités de 500 étudiants de l'Université Félix Houphouët-Boigny renforcées

La Direction du Civisme et de l'Engagement Citoyen du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique en collaboration avec le club Unesco de l'université Félix Houphouët-Boigny, a organisé le vendredi 28 mars 2025, dans l'amphithéâtre F de la faculté de droit, une formation sur le Civisme et la citoyenneté.

Cet atelier, qui s'inscrit dans la perspective de l'élections présidentielle de 2025, a rassemblé près de 500 étudiants avec pour objectif principal d'encourager la culture du respect, de la responsabilité civique et de l'engagement citoyen dans le pays en général, et au sein des universités ivoiriennes, en particulier. Cette initiative vise à préparer les étudiants à devenir des acteurs positifs de la société.

Selon N'cho Gérard, chef de service à la Direction du Civisme et de l'Engagement Citoyen, les missions principales sont la sensibilisation et le renforcement des capacités des populations sur les thématiques de la culture civique, communément appelée "civisme et citoyenneté. En prélude aux échéances électorales de 2025, des campagnes de formation citoyenne sont menées afin de sensibiliser les jeunes à l'importance du respect des institutions et des valeurs Républicaines.

C'est dans ce cadre que le Club Unesco de l'Université Félix Houphouët-Boigny, en partenariat avec d'autres établissements, a sollicité cet appui pour former les étudiants. Les participants ont bénéficié d'un renforcement de capacités sur plusieurs thématiques essentielles notamment, les concepts fondamentaux du civisme et de la citoyenneté ; la signification des symboles de la République ; l'engagement citoyen à travers le volontariat et le bénévolat. L'atelier, prévu sur deux jours, permettra de toucher l'ensemble des inscrits.

A en croire, N'cho Gérard, cette formation fait partie d'un programme de sensibilisation continue démarré il y a cinq mois. Après avoir ciblé les organisations de jeunesse politique et de la société civile, la Direction du Civisme et de l'Engagement Citoyen concentre désormais ses efforts sur les étudiants, conscients des enjeux et défis qui touchent les universités et grandes écoles.

Par ailleurs, l'intégration de la Mind Education, une approche axée sur la gestion des émotions et des conflits, constitue un levier supplémentaire pour renforcer la résilience et la cohésion sociale au sein de la communauté universitaire. Ledjou Inès Carine, étudiante en Licence 3 en faculté de Géographie, se félicite de cette initiative qui, selon elle, arrive à point nommé. « Cette formation est la bienvenue, car elle permettra de sensibiliser les jeunes en vue de la présidentielle d'octobre 2025, une période cruciale pour notre pays », dit-elle.

L'Université Félix Houphouët-Boigny, en tant qu'institution de référence, se positionne ainsi comme un modèle en matière de valeurs sociales et morales. En collaboration avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse et des institutions internationales telles que l'Unesco, elle entend former une génération de jeunes leaders aptes à relever les défis du développement durable et de la cohésion nationale.