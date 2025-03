Togo: Aïd el-Fitr - Appel à la cohésion et à la solidarité

Faure Gnassingbé a assisté dimanche à la grande prière marquant la fin du Ramadan, sur le terrain du Lycée de Tokoin à Lomé.

À ses côtés, plusieurs personnalités dont la Première ministre Victoire Tomegah Dogbé et le président de l'Assemblée nationale Kodjo Sévon-Tépé Adédzé, ont également pris part à cette cérémonie religieuse.

Cette présence illustre l'attachement des autorités aux valeurs de tolérance, de respect mutuel et de coexistence pacifique entre les différentes confessions religieuses du pays.

L'imam Mamadou Diouf, qui a dirigé la prière, a formulé des voeux de prospérité pour le Togo et appelé à renforcer le vivre-ensemble. « Que règne au Togo la prospérité et l'harmonie. J'exhorte tous les fils et filles de notre pays à privilégier la cohésion sociale et à cultiver la fraternité entre les différentes communautés », a-t-il déclaré.

Il a également prié pour les dirigeants du pays, implorant la bénédiction divine afin qu'ils poursuivent leur mission dans la paix et avec discernement. « Puisse Dieu guider nos leaders et leur accorder la clairvoyance nécessaire pour diriger avec justice et équité », a-t-il ajouté.

L'Aïd el-Fitr marque la fin du mois de Ramadan, période de jeûne, de prière et de générosité.

L'imam a rappelé que cette fête est non seulement un moment de célébration spirituelle, mais aussi une invitation à la solidarité. « L'un des enseignements fondamentaux du Ramadan est de venir en aide aux plus démunis. Ce jour est donc une opportunité pour les fidèles de manifester leur générosité et leur compassion envers les autres. »

Dans un climat de paix et de recueillement, la célébration de l'Aïd el-Fitr au Togo confirme une nouvelle fois l'ancrage des valeurs de fraternité et d'unité nationale.