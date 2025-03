Togo: Les services du FMI ont conclu une visite au pays

document

Les communiqués de presse de fin de mission comprennent des déclarations des équipes du FMI qui transmettent des conclusions préliminaires après une visite dans un pays. Les opinions exprimées dans cette déclaration sont celles des services du FMI et ne représentent pas nécessairement les vues du Conseil d'administration du FMI. Sur la base des conclusions préliminaires de cette mission, les services prépareront un rapport qui, sous réserve de l'approbation de la direction, sera présenté au Conseil d'administration du FMI pour discussion et décision.

Washington : Une équipe des services du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Hans Weisfeld, s'est rendue à Lomé entre le 17 et le 28 mars pour examiner l'évolution des politiques macroéconomiques. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de la deuxième revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) que le conseil d'administration du FMI a approuvé en mars 2024.

À l'issue de la mission, M. Weisfeld a fait la déclaration suivante :

« L'équipe du FMI a eu des entretiens constructifs et productifs avec les autorités togolaises et les ont félicitées pour les progrès soutenus qu'elles accomplissent dans la mise en oeuvre des réformes.

« La croissance économique a atteint environ 5,3 % en 2024 et devrait atteindre environ 5,5 % à moyen terme, à moins de chocs négatifs majeurs. L'inflation a continué de ralentir, à 2,8 % en février 2025 (moyenne annuelle).

« Au cours de leur visite, les services du FMI ont réaffirmé la nécessité de poursuivre les réformes liées à la discipline budgétaire et à la viabilité de la dette et de continuer les réformes visant à renforcer l'inclusion, à améliorer le climat des affaires et à limiter les risques.

« L'équipe retournera à Washington et poursuivra le dialogue avec les autorités togolaises, notamment lors des prochaines réunions de printemps du FMI et du Groupe de la Banque mondiale qui se tiendront à Washington en avril. Les entretiens porteront, entre autres thèmes, sur la poursuite des progrès concernant les réformes structurelles et le programme de politique budgétaire.

« Le FMI a approuvé l'accord au titre de la FEC en mars 2024 pour aider les autorités à faire face aux conséquences des chocs subis depuis 2020, notamment la pandémie de COVID-19 et la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires et des carburants. Les autorités togolaises ont été en mesure d'atténuer l'impact de ces chocs sur l'économie et la population togolaises. Cela s'est cependant accompagné d'une augmentation des déficits budgétaires et de la dette. Le programme des autorités appuyé par le FMI vise i) à rendre la croissance plus inclusive tout en renforçant la viabilité de la dette, et ii) à mener des réformes structurelles pour soutenir la croissance et limiter les risques budgétaires et financiers pour le secteur financier.

« L'équipe du FMI tient à remercier les autorités, les partenaires pour le développement et les représentants de la société civile togolaise pour leur coopération et leur soutien constructifs au cours de cette visite. »