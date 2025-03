Sénégal: Suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte - Le ministre de l'intérieur sursoie sa décision

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a informé via un communiqué de sa décision de revenir sur la mesure prise le 18 février 2025, de suspendre la couverture sécuritaire des combats de luttes sur toute l'étendue du territoire national, à la suite de manquements et d'évènements regrettables survenus lors du combat de lutte entre Franc et Ama BALDE.

Il faut noter que suite à cette décision de suspension de la couverture sécuritaire des combats de luttes, une série de concertations a été organisée entre les acteurs du monde de la lutte, le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Ainsi, à l'issue des discussions, indique la source, un accord a été trouvé sur tous les points soulevés et des engagements fermes ont été pris par les acteurs impliqués quant au respect des recommandations édictées.

Par conséquent, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a décidé de lever la suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte à compter du 1° avril 2025, précisé le communiqué.