Algérie: Le président de la République présente ses voeux au peuple algérien à l'occasion de l'Aïd El-Fitr

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, dimanche soir, ses voeux au peuple algérien à l'occasion de l'Aïd El-Fitr, saluant l'esprit de solidarité et de fraternité qui a marqué le mois sacré de Ramadhan.

"Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux.

Que le Salut d'Allah soit sur notre prophète et guide Mohammad (QSSL).

Chères concitoyennes,

chers concitoyens,

Je tiens à vous présenter, à toutes et à tous, mes meilleurs voeux à l'occasion de l'Aïd El-Fitr, qui vient couronner les moments de spiritualité que nous avons vécus tout au long du mois sacré de Ramadhan", a indiqué le président de la République dans son message adressé au peuple algérien à cette occasion.

Nous louons Allah qui nous a permis d'accomplir le jeûne et les prières tout au long de ce mois, dans une atmosphère de bienveillance et de sérénité, empreinte des valeurs d'entraide et de solidarité ancrées dans notre société séculaire.

Aussi, nous tenons à remercier, à cette occasion, tous ceux, parmi les citoyens, les commerçants et les opérateurs économiques, qui ont incarné par leur conduite irréprochable et leur dévouement, ces nobles traditions de solidarité et de fraternité.

"Je réitère, en votre nom à tous, à notre communauté nationale à l'étranger et à tous les Musulmans, mes voeux à l'occasion de l'Aïd El-Fitr, avec une pensée particulière pour nos frères en Palestine en proie à l'oppression de l'occupation, implorant Allah Tout-Puissant d'accorder Sa miséricorde à leurs martyrs, de guérir leurs blessés, et d'apporter la victoire à leurs résistants. Il est certes Omnipotent.

Bonne fête de l'Aïd à tous,

Vive l'Algérie

Gloire et éternité à nos vaillants Chouhada.

Que la paix et la bénédiction d'Allah vous entourent".