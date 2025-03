Egypte: Le Consul Général de la République d'Egypte au Soudan félicite le peuple soudanais à l'occasion de l'Aïd al-Fitr

Port-Soudan — Son Excellence le Conseiller Tamer Mounir, Consul Général de la République Arabe d'Egypte au Soudan, a envoyé un câble de félicitations au peuple soudanais à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, souhaitant que Dieu le ramène au Soudan avec bonté, paix et stabilité.

Dans ses félicitations, Mounir a souligné la profondeur des relations fraternelles entre l'Égypte et le Soudan, soulignant que les deux pays partagent une histoire commune et des liens inextricables, soulignant le plein soutien de l'Égypte à l'unité, à la sécurité et à la sûreté du Soudan.

Le consul général a également salué les victoires des forces armées soudanaises et du peuple soudanais, dirigées par le lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, dans la bataille contre la rébellion, exprimant sa fierté de la fermeté et de la fermeté du peuple soudanais face aux défis.

Il a déclaré : « Nous saluons avec fierté et respect les victoires du Soudan dans sa bataille contre la rébellion, et nous demandons à Dieu de préserver ce grand pays et de revenir plus fort et plus prospère avec son peuple authentique et fidèle. »

Le conseiller Tamer Mounir a conclu ses félicitations en disant : « Bonne année et le Soudan est toujours fier et victorieux »./ OSM