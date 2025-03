Soudan: Le consul soudanais à Assouan vous félicite à l'occasion de l'Aïd al-Fitr

Assouan — L'ambassadeur Abdul Qadir Abdullah, consul général de la République du Soudan dans les gouvernorats au sud d'Assouan, a félicité la communauté soudanaise d'Assouan et tous les Soudanais de la République arabe d'Égypte et de l'ensemble de la nation islamique à l'occasion de l'Aïd al-Fitr.

Dans une déclaration à la SUNA, il a salué les victoires remportées par les forces armées et autres forces régulières et tous ceux qui ont contribué à la réalisation des victoires, de la paix, de la sécurité et de la sûreté.

Dans son discours, il a exprimé l'espoir que le Soudan connaîtra le progrès, la prospérité et la reconstruction dans la période à venir grâce aux efforts de son peuple et à sa volonté de développer et de faire progresser le Soudan.