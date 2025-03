Ile Maurice: Le skipper aurait touché Rs 2,5 M et les autres Rs 1,5 M chacun

Une opération d'importation de drogue impliquant plus de 800 kg d'héroïne, 400 kg de haschich et 400 kg de cannabis a été déjouée en mer, après que le bateau à moteur a chaviré, jeudi dernier. Les suspects, retrouvés à bord du bateau, ont été arrêtés sous l'accusation provisoire de conspiracy to import dangerous drugs.

Parmi les individus interpellés, on retrouve Xavier Cedric Ber (un skipper de 27 ans déjà impliqué dans des affaires de trafic de drogue), José Fabrino Russie (un maçon de 29 ans lié à une affaire de possession de drogue), Alexandre Jérémie Louis (un maçon de 25 ans également impliqué dans une affaire de possession de drogue) et Jean Rex Donovan Gopal (un maçon de 34 ans déjà connu des services de police pour trafic de drogue).

Xavier Cedric Ber aurait été choisi par Steeve Curpanen pour l'expédition

Lors de leur arrestation, les suspects ont révélé que l'ordre venait de Steeve Curpanen, qui leur avait donné comme mission d'organiser cette expédition en mer pour récupérer la cargaison de drogue. Après leur interpellation, l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) du port a pris en charge le dossier pour assurer le suivi de l'enquête. Il a été précisé que Steeve Curpanen, un homme d'affaires influent de 47 ans résidant à Grand-Gaube, était à la tête de cette opération.

Selon nos informations, Xavier Cedric Ber, un skipper expérimenté, était en confiance avec Steeve Curpanen et avait été chargé de recruter quatre individus pour cette expédition. Il en a trouvé trois autres, chacun ayant un rôle spécifique à bord du bateau : José Fabrino Russie était responsable de la maintenance du navire, Alexandre Jérémie Louis était le mécanicien à bord et Jean Rex Donovan Gopal était l'aide de bord. Chacun des suspects aurait été rémunéré pour sa participation à cette expédition : Xavier Cedric Ber aurait touché une somme proche de Rs 2,5 millions, tandis que les autres suspects auraient reçu environ Rs 1,5 million chacun. Le marché ayant été conclu, l'opération semblait bien huilée.

Ils allaient échanger des jerrycans de fioul contre la drogue pour faire de la place

Une question reste toutefois en suspens pour les enquêteurs : comment autant de drogue pouvait-elle avoir de la place dans le bateau ? Les enquêteurs suspectent qu'un échange aurait pu avoir lieu en haute mer, consistant à échanger des jerrycans d'essence contre la marchandise illicite (héroïne et autres drogues). Initialement, les autorités avaient pensé que la cargaison provenait d'un dhow en provenance d'Iran. Cependant, après un survol de la zone par un Dornier, aucune anomalie n'a été détectée. La thèse la plus plausible, selon les enquêteurs de l'ADSU, serait qu'il s'agissait d'un bateau cargo en provenance de Madagascar. Steeve Curpanen ayant l'habitude de traiter avec des cargaisons provenant de Madagascar, cette hypothèse semble la plus réaliste.

Le déroutement du bateau et la découverte des suspects

Le 27 mars, à 10 heures, un appel de détresse a été émis par le navire chinois Cosco Shipping Solar, signalant la présence de quatre individus bloqués sur un bateau à moteur renversé à 30,5 milles nautiques au large de Port-Louis. Ces derniers nécessitaient une assistance urgente. La National Coast Guard (NCG) a immédiatement déployé un navire de sauvetage. À leur arrivée sur les lieux, le personnel de la NCG, accompagné du commando, a retrouvé quatre suspects assis sur un bateau à la dérive, qui était sur le point de couler.

Les suspects avaient quitté le Nord deux jours plus tôt. Le lendemain de leur arrestation, la police a appréhendé Danny Curpanen, le propriétaire du bateau. Ses complices ont désigné Steeve Curpanen comme le principal organisateur de l'importation de cette importante cargaison de drogue, qu'ils devaient récupérer au large de Tromelin. Les suspects ont été présentés devant la Bail and Remand Court et font l'objet d'une accusation provisoire de conspiracy to import dangerous drugs. La police a objecté à leur libération sous caution. L'enquête est toujours en cours.