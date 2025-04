Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 01 avril 2025

revue de presse

RDC/Nord-Kivu : La réouverture de l'aéroport de Goma entre déminage et vandalisme

Des opérations de déminage ont débuté à l'aéroport international de Goma, deux mois après sa fermeture due aux combats entre les FARDC -Forces armées de la République démocratique du Congo- contre l'Armée rwandaise et ses supplétifs de la coalition M23-AFC. Ces travaux, menés par la rébellion et la SAMIRDC, font suite à un accord signé le 28 mars dernier.

D'abord, le déminage se concentre sur le tarmac, mais des mines subsistent autour de l'aéroport, entravant l'accès. La situation reste préoccupante, malgré les progrès sur le tarmac. (Source mediacongo)

Présidentielle 2025 au Gabon : Oligui Nguema mise sur le bilan de la transition pour une « victoire historique »

À l'ouverture de sa campagne électorale, le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema a convoqué le souvenir de ses 19 mois à la tête du Gabon pour galvaniser ses partisans. En s'appuyant sur ses réalisations, il ambitionne désormais de prolonger l'œuvre entamée depuis le 30 août 2023, date du renversement d'Ali Bongo Ondimba.

« C.B.O.N. pour une victoire historique ». Ce samedi 29 mars 2025, au stade de l'Amitié Sino-Gabonaise à Akanda, c'est un président-candidat en pleine confiance qui s'est présenté devant une foule dense et enthousiaste. Accompagné de son épouse et de ses enfants, Brice Oligui Nguema a salué la foule, alternant salut militaire et gestes symboliques, tel celui de l'éclair popularisé par Usain Bolt. En pagne bleu et blanc à son effigie, il a martelé son slogan de campagne : « C.B.O.N. pour une victoire historique au soir du 12 avril ! » (Source GabonMediaTime)

Afrique : l'économie des paiements numériques va atteindre 1,5 billion de dollars d'ici 2030

Le paysage des paiements numériques en Afrique connaît une ascension fulgurante, avec un nouveau rapport de Genesis Analytics prévoyant que le secteur atteindra le chiffre de 1,5 billion de dollars d'ici 2030, porté par une pénétration rapide d'Internet, l'inclusion financière.

L'économie des paiements numériques en Afrique devrait connaître une croissance continue, atteignant 1,5 billion de dollars d'ici 2030, grâce à la pénétration rapide d'Internet et à l'inclusion financière. Selon, le rapport de Genesis analytique, la transformation numérique du continent est soutenue par des progrès rapides en matière de pénétration d'Internet et inclusion financière. Deux des facteurs de croissance les plus rapides et des paiements numériques sur le continent. (Source Africa 24)

A Madagascar, le chantier de la première autoroute du pays au cœur de vives préoccupations sociales et environnementales

Les ONG s'alarment du déboisement lié à ce projet, tandis que les paysans dénoncent l'expropriation de leurs terres. Le gouvernement, de son côté, défend une infrastructure essentielle au développement.

Les plants de riz ne sont pas encore arrivés à maturité mais André Ramanambonona et sa famille ont décidé d'accélérer la récolte dans leurs rizières d'Ambohimanga Rova, une commune située à une quinzaine de kilomètres au nord d'Antananarivo, la capitale malgache. (Source Lemonde Afrique)

CAN U17 : le Maroc écrase l'Ouganda 5-0

La Sélection nationale U17 du Maroc a lancé la Coupe d'Afrique des nations U17 de manière impressionnante en s'imposant largement 5-0 face à l'Ouganda. Un match marqué par un festival offensif et une prestation éclatante des Lionceaux de l'Atlas.

Le Maroc a bien démarré sa campagne à la CAN U17 en infligeant une défaite sévère à l'Ouganda (5-0) ce dimanche, au stade El Bashir de Mohammedia. Les jeunes protégés de Nabil Baha ont régalé le public avec une prestation offensive de haute volée. Dès la première mi-temps, ils ont pris le contrôle du match avec un doublé d'Iliass Belmokhtar (2e, 32e), un penalty de Zyad Baha (23e) et un but d'Idriss Ait Cheikh (8e). (Source apanews)

Fausses rumeurs sur le décès d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire : la vérité rétablie

Bamada.net tient à informer son lectorat qu'une rumeur infondée a circulé sur les réseaux sociaux ce lundi 31 mars 2025, annonçant à tort le décès du président ivoirien, Son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Cette désinformation, propagée par des individus malintentionnés, a été largement relayée avant d'être rapidement démentie par des sources officielles.

Selon les premières analyses, l'origine de cette fausse nouvelle provient d'un faux compte attribué à la chaîne de télévision française France 24. Ce compte, manifestement piraté, a servi de vecteur pour semer la confusion et l'inquiétude au sein de la population ivoirienne et au-delà. France 24 a immédiatement réagi en précisant qu'elle n'était en aucun cas à l'origine de cette annonce trompeuse et qu'il s'agissait d'un acte de cybercriminalité. (Source Bamada.net)

Présidentielles 2025 au Cameroun : Les évêques laissent tomber Biya et définissent les critères d'un candidat idéal

À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, la Conférence épiscopale nationale du Cameroun (CENC) a publié une lettre, datée du 28 mars 2025, dans laquelle elle appelle les Camerounais à se préparer à un « changement historique ». Les évêques ont également défini les critères qu'ils estiment essentiels pour le prochain président du pays.

Dans leur rapport final, les évêques du Cameroun, considérés comme les porte-parole du Vatican dans le pays, ont souligné l'importance de choisir un candidat doté d'intégrité et de leadership moral, d'humilité et de modestie, ainsi que d'une capacité à gérer efficacement l'économie, à consolider l'unité nationale, à lutter contre la corruption, à gérer les crises, à écouter et dialoguer, et à respecter l'État de droit et les libertés. (Source LeBledParle)

Mali : un an après la Déclaration du 31 mars, toujours aucune date pour les élections

Au Mali, cela fait tout juste un an, ce lundi, que la quasi-totalité des organisations politiques et de la société civile maliennes signaient la Déclaration du 31 mars, pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel.

Plus de quatre ans et demi après le coup d'État d'août 2020 et plusieurs reports, aucune date n'est programmée pour l'organisation d'élections. La dernière échéance, fixée par les autorités de transition elles-mêmes, prévoyait la fin de la transition au plus tard au 26 mars 2024. L'opposant en exil Ismaël Sacko, président du Parti social-démocrate africain (PSDA), signataire de la Déclaration du 31 mars, dénonce une « impasse ». (Source RFI)

Guinée: la libération de Dadis Camara diversement appréciée

En Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara a été gracié par Mamadi Doumbouya, le chef de la transition guinéenne, "pour des raisons de santé", selon un décret lu vendredi soir à la télévision nationale.

Cette décision intervient alors que toutes les parties engagées dans le procès criminel du massacre au stade du 28 septembre 2009 attendent d'être fixées sur la date d'ouverture du procès en appel des sept hauts responsables guinéens, condamnés pour crimes contre l'humanité le 31 juillet 2024

"Je ne vois plus pourquoi ce procès va continuer en appel, puisque si le principal concerné dans cette affaire est gracié, je suis certain que pour les autres c'est qu'une question de temps" déclare, un air dépité, Me Alpha Amadou DS Bah, un des avocats des victimes qui voit dans ce décret une grave entrave à la procédure judiciaire en cours. (Source Deutsche Welle)

En Afrique, Wagner utilise les réseaux sociaux et le crowdfunding pour se financer

Alors que les puissances occidentales se retirent du Sahel, les mercenaires russes utilisent les réseaux sociaux, les influenceurs et les levées de fonds sur internet pour financer leurs opérations, et ainsi étendre leur empreinte dans la région.

Les sociétés de mercenariat soutenues par la Russie, comme le groupe Wagner au Sahel — réinvesti aujourd’hui par Africa Corps — utilisent les plateformes de financement participatif sur internet et des abonnements aux réseaux sociaux pour contourner les restrictions financières traditionnelles, jouant ainsi un rôle clé dans leur propagande et le recrutement de nouveaux mercenaires en Afrique. (Source Jeune Afrique)