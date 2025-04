Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Lupopo domine Bazano, Mazembe perd devant Simba

Le Tout Puissant Mazembe s'est incliné face à Simba à Kolwezi, et Lupopo, son éternel rival, s'est imposé face à Bazano.

Le week-end sportif dernier dans l'espace Katanga a été marqué par la défaite de Mazembe à Kolwezi face à Simba, et la victoire de son rival, Lupopo, à Lubumbashi, devant la Jeunesse sportive Groupe Bazano, dans des matches du groupe A du championnat de la Ligue nationale de football de football.

Le FC Saint-Éloi Lupopo a battu, le 30 mars au stade Frédéric-Kibasa-Maliba de Lubumbashi, la Jeunesse sportive groupe Bazano sur le score étriqué de 1 but a 0, à l'issue d'un match comptant pour la 21e journée de la 30e édition du championnat. Les Cheminots se remettent ainsi de leur défaite, le 19 mars dernier, contre le FC à Kolwezi, dans la province de Lualaba.

L'unique but d'une partie très disputée à été l'oeuvre du milieu international et ancien de Mazembe, Mika Michée, à la 33e minute sur un penalty consécutif à une faute du défenseur Ndala sur Kiala de Lupopo, dans la surface de réparation de Bazano.

Avec ce succès, le club bleu et or entraîné par le technicien français Luc Eymael compte 50 points en 21 matches, à égalité de points avec son sempiternel rival, le Tout Puissant Mazembe, leader du groupe A, mais devancé par un meilleur goal average. Lupopo achèvera la manche retour de cette phase précédant les play-offd contre le FC Tanganyika. La Jeunesse sportive Groupe Bazano a un total de 21 points glanés en 20 matches livrés, et occupe la 9e position du groupe A.

Simba surprend Mazembe

Alors que Lupopo s'imposait à Lubumbashi, le Tout Puissant Mazembe s'est fait surprendre à Kolwezi par le club local de Simba par le score de 0 but 1. Mutuale a été l'unique buteur de la partie à la 56e minute, offrant une précieuse victoire aux siens. Grâce à cet exploit, Simba prend la 4e place au classement du groupe B avec 33 points engrangés en 21 matches.

Malgré ce revers inattendu, l'ogre du football national, Mazembe, demeure leader du groupe avec 50 points en 20 matches (16 victoires, 2 nuls et 2 défaites). Pour son dernier match avant les play-offs, le club noir et blanc de Lubumbashi affrontera sur place le FC Blessing et ensuite Sa majesté Sanga Balende à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental.