Congo-Brazzaville: Recherche scientifique et innovation - Les directeurs reçoivent leur canevas de travail

Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Rigobert Maboundou, a officiellement remis le 31 mars, lors de la rentrée scientifique, des lettres de mission aux directeurs des établissements et services publics qui sont sous sa tutelle. Cela marque, sans nul doute, le début d'une gestion axée sur les résultats.

Onze directeurs des structures évoluant sous le ministère en charge de la Recherche scientifique et l'Innovation technologiques ont reçu leurs lettres de mission. Ces documents balisent le chemin sur le mode de fonctionnement, les prérogatives et les missions de ces directions.

La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la cité scientifique et a permis aux responsables de la délégation générale de la recherche scientifique et technologique, de la direction générale de l'innovation technologique, de l'Institut national de recherche forestière, de l'Institut national de recherche agronomique, de l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles, de l'Institut national de recherche en sciences de la santé, de l'Institut national de recherche en sciences sociales et humaines, de l'Institut national de recherche en sciences de l'ingénieur, innovation et technologique, de l'Institut géographique national, de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation ainsi que l'Institut de documentation, de l'information scientifique et technique de savoir ce l'on attend d'eux.

« La réception de ces lettres de mission marque un cap important pour nous. Nous devrons travailler selon les orientations que le ministre vient de nous donner car tout est clair et chacun devrait évoluer en les respectant et les bilans seront faits », a indiqué le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, Auguste Emmanuel Lissali.

Ces entités de recherche et d'appui à la recherche jouent un rôle fondamental dans la construction d'un avenir meilleur en mettant le savoir au service du progrès.

Avant de détailler les missions et attributions de chaque structure, le ministre Rigobert Maboundou a promis de travailler avec les acteurs du domaine pour le développer et impacter positivement la vie des citoyens. « Compte tenu des réalités cruellement poignantes des statistiques, il y a urgence à agir pour réorienter la recherche nationale vers plus d'interdisciplinarité, plus de décloisonnement, plus d'exigence en matière de publication, de formation des chercheurs de haut niveau », a-t-il.

Il a, par ailleurs, salué et encouragé les travaux et initiatives des jeunes inventeurs, chercheurs et innovateurs congolais qui travaillent quotidiennement pour apporter des solutions aux problèmes que rencontrent les citoyens. Rigobert Maboundou a prévu, en effet, d'échanger avec ces derniers afin de canaliser, ensemble, la vision du pays dans ce secteur. Selon lui, cette activité qui a réuni plusieurs membres du gouvernement ainsi que des acteurs de la recherche et de l'innovation pose les premiers pas de la souveraineté scientifique du Congo.