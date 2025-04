Nigeria: Coopération - Bruxelles et Abuja envisagent la création d'un cadre informel de dialogue économique

Le Nigeria et l'Union européenne (UE) souhaitent renforcer leur coopération économique en instaurant un cadre formel de dialogue sur le commerce et l'investissement.

L'initiative a été évoquée lors d'une rencontre à Abuja entre le ministre nigérian des Finances, Wale Edun, et l'ambassadeur de l'UE, Gautier Mignot. L'objectif est de « débloquer d'autres opportunités grâce à une collaboration renforcée, en particulier dans les domaines de l'infrastructure, de la finance verte et du développement durable », selon un communiqué.

Les échanges ont également porté sur des projets stratégiques portant sur le gazoduc transsaharien et le système commercial national à guichet unique. Ces initiatives s'inscrivent dans le programme national de consolidation budgétaire et de modernisation des infrastructures.

L'UE est le plus grand partenaire commercial du Nigeria et l'une des principales sources d'investissements directs étrangers. En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 20,36 milliards de dollars. Par ailleurs, l'UE dispose d'un important portefeuille d'investissements au Nigeria, couvrant plusieurs secteurs clés, notamment l'agro-industrie, le climat, l'énergie, les transports, l'éducation, et la recherche et la santé.

Début mars, le Nigeria a rejoint la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en tant qu'actionnaire, le troisième d'Afrique subsaharienne à intégrer l'institution après le Bénin et la Côte d'Ivoire. Cette adhésion pourrait ouvrir la voie à de nouveaux financements et renforcer l'intégration du Nigeria dans les flux d'investissements européens.

Malgré ces opportunités, le pays fait face à des défis économiques majeurs. L'inflation et la dévaluation du naira ont pesé sur la croissance qui peine à suivre le rythme de l'augmentation de la population. Selon un rapport de la Banque mondiale, cette situation a aggravé la pauvreté dans le pays.

Toutefois, le ministre des Finances a souligné les réformes en cours pour améliorer l'environnement des affaires et favoriser une croissance économique plus dynamique. Il prévoit une croissance du produit intérieur brut de 4,6% d'ici à fin 2025 et une augmentation de l'excédent commercial, ce qui constitue un signe positif pour l'avenir économique du Nigeria.