Afrique Centrale: Pour Félix Tshisekedi, plus de 10 millions de morts dans l'est de la RDC sont imputables au Rwanda

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi a estimé que plus de 10 millions de vies ont été perdues au cours des dernières décennies en raison du rôle du Rwanda et notamment du M23/AFC dans les violences perpétrées dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Lors du lancement, ce lundi 31 mars à Kinshasa, de la table ronde sur l'appropriation du GENOCOST, le Chef de l'État a dénoncé le « génocide congolais », insistant sur le fait que cette tragédie ne doit plus être ignorée.

« La République démocratique du Congo a une histoire riche mais profondément complexe. Au-delà de son visage le plus connu, celui d'un pays aux ressources naturelles abondantes, se cache une réalité sombre, souvent méconnue ou volontairement ignorée. Plus de 10 millions de vies humaines, innocentes, brutalement fauchées par une violence systématique et cyclique visant des communautés entières », a-t-il rappelé.

Reconnaissance internationale et justice

Le Président Tshisekedi a exprimé son espoir que cette table ronde aboutisse à une stratégie nationale efficace pour obtenir la reconnaissance internationale du génocide commis en RDC et pour consolider une paix durable.

« Face à ces crimes atroces, longtemps ignorés ou minimisés par la communauté internationale, la vérité commence enfin à émerger. Ces actes atroces, perpétrés directement ou indirectement par certains pays voisins, en particulier le Rwanda, à travers des forces négatives qu'ils créent, ne laissent plus aucun doute quant à l'existence d'un véritable génocide dans chacun de ces tragiques épisodes », a-t-il ajouté.

Appel à la résilience

Le Chef de l'État a également exhorté les forces vives de la RDC à maintenir leur résilience face aux défis multiformes auxquels le pays est confronté.

« Mes chers compatriotes, notre marche vers la vérité et la paix est semée d'embûches politiques, diplomatiques et idéologiques, mais elle est nécessaire et irréversible. Elle est portée par la résilience d'un peuple déterminé à triompher des ténèbres pour bâtir un avenir de paix, de justice et de dignité. Et nous devons tous y travailler. En ouvrant officiellement cette table ronde, je nous invite tous à être à la hauteur de cette responsabilité historique », a-t-il déclaré.

Engagement pour la mémoire et la justice

Félix Tshisekedi a réaffirmé son engagement à faire appliquer la justice pour restaurer la dignité des victimes et permettre aux Congolais d'écrire leur propre histoire.

« Le 2 août 2023, j'ai présidé, non sans émotion et chagrin, mais surtout avec détermination et résilience, la première commémoration nationale d'une journée solennelle dédiée à la mémoire des dizaines de millions de Congolaises et Congolais victimes, au cours des dernières décennies, d'une barbarie et d'une cruauté indescriptibles. Face à ces crimes atroces, longtemps ignorés ou minimisés par la communauté internationale, la vérité commence enfin à émerger », a-t-il rappelé.