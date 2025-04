Congo-Brazzaville: Santé publique - Des femmes encouragées à être des donneurs de sang

Les femmes du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), antenne de Pointe-Noire et du Kouilou, ont organisé, le week-end dernier dans la ville océane, une conférence-débat sur l'importance du don de sang bénévole des femmes, une manière de les encourager dans cet exercice.

Les femmes du CNTS s'engagent à intensifier la promotion du don de sang auprès de leurs consoeurs qui sont, d'ailleurs, les premières bénéficiaires des produits sanguins, afin d'augmenter sensiblement leur nombre.

En effet, à Pointe-Noire tout comme dans le département du Kouilou, les donneuses de sang sont de moins en moins nombreuses. La conférence-débat qui a eu lieu est un appel à l'action pour que les femmes considèrent le don de sang comme un devoir civique et une responsabilité partagée. Elle a permis non seulement d'encourager davantage les femmes à faire don de leur sang mais également à mettre en lumière les processus de transfusion sanguine et les avantages vitaux du don de sang volontaire.

Pendant cette journée d'échange, les femmes du CNTS ont partagé des informations sur la manière dont chaque don peut contribuer à traiter des patients souffrant d'anémie, de cancers, de troubles hémorragiques et lors des interventions chirurgicales. Elles ont également souligné la sécurité des procédures de don et la rigueur des tests effectués pour garantir la sécurité des receveurs. Cette initiative vise à renforcer la solidarité communautaire et à assurer une réserve suffisante de sang pour les urgences et les soins courants.

Toutefois, elles ont rappelé que chaque contribution compte et que le geste altruiste de donner son sang peut impacter positivement les vies de plusieurs personnes.

Une session de questions-réponses a également permis aux femmes du CNTS de répondre aux préoccupations des participantes, notamment sur les critères d'éligibilité pour le don de sang, les potentiels effets secondaires du don de sang, la fréquence à laquelle on peut donner du sang, etc.

Pour tout dire, le don de sang est un sujet crucial et universellement reconnu dans le domaine médical. Chaque don de sang est potentiellement capable de sauver des vies, en aidant jusqu'à trois patients nécessitant des transfusions sanguines pour diverses interventions chirurgicales, traitements de maladies chroniques ou soins d'urgence.

Notons que cette activité a été précédée par une marche sportive qui a eu pour point de départ le CNTS, en passant par le boulevard Charles-de-Gaulle jusqu'à la côte sauvage. Pendant ce trajet, des prospectus sur l'importance du don de sang ont été distribués à la population.