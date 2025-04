Congo-Brazzaville: Economie circulaire - Le pays annonce un plan national dans l'industrie textile

A la faveur de la célébration de la Journée internationale zéro déchet, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, coordinatrice exécutive de la commission climat bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a annoncé, le 30 mars, à Brazzaville le lancement prochain d'un plan national de réduction de déchets textiles, en partenariat avec les acteurs du secteur.

Dans la déclaration du gouvernement, la ministre Arlette Soudan-Nonault a insisté sur l'urgence d'une transition écologique au sein de l'industrie textile, sur l'opportunité de réfléchir sur les pratiques quotidiennes et de renforcer les actions pour réduire, réutiliser et recycler les déchets. Elle de même lancé un appel sur l'action et l'innovation à l'égard de tout un chacun, de réfléchir à l'impact sur la planète et d'agir pour un avenir sans déchet.

Des initiatives locales pour une mode responsable

La ministre de l'Environnement a mis en avant plusieurs initiatives locales visant à encourager une mode durable en République du Congo, notamment la valorisation des fibres naturelles locales, le recyclage des vêtements usés et la promotion de l'économie circulaire dans l'industrie textile. Le Congo doit encourager les créateurs et artisans à adopter des pratiques écoresponsables et favoriser le réemploi des textiles.

En outre, Arlette Soudan-Nonault a exhorté les industries, les consommateurs et les pouvoirs publics à travailler ensemble pour réduire les déchets textiles. Chacun a un rôle à jouer dans cette transformation. Choisir des vêtements éthiques, prolonger leur durée de vie, favoriser autant de gestes qui peuvent faire une différence concrète.

« Cette journée est plutôt un appel à l'action, une invitation à chacun de nous à réfléchir et agir pour un avenir où le concept de déchet n'existe plus. En travaillant ensemble pour cet objectif, nous pouvons non seulement protéger notre planète mais aussi assurer un avenir prospère et sain pour les générations actuelles et à venir », a déclaré la ministre.

Une industrie textile fortement polluante

Arlette Soudan-Nonault a souligné que l'industrie de la mode est l'une des industries polluantes au monde, elle est responsable d'environ 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et d'une consommation massive d'eau. « Nos habitudes de consommation et de production doivent être repensées pour limiter l'impact écologique du textile, la mode durable n'est plus une option, mais une nécessité impérieuse pour préserver l'environnement », a-t-elle indiqué.

Au Congo, la Journée internationale zéro déchet est célébrée dans un contexte national marqué par une production accrue des déchets textiles, exacerbé par l'importance massive des vêtements. En 2023 à travers le monde, cette journée avait été un tournant, rassemblant des millions de personnes autour de la vision commune d'un avenir sans déchet.

Cette mobilisation mondiale est importante : sans intervention rapide, la production annuelle de déchets solides municipaux pourrait atteindre 3,8 milliards de tonnes d'ici à 2050. La réduction de la pollution par les déchets est donc plus qu'une nécessité, c'est une obligation pour garantir l'avenir collectif.

La ministre a conclu en annonçant le lancement prochain d'un plan national de réduction de déchets textiles, en partenariat avec les acteurs du secteur. « Ensemble, faisons de la mode un secteur plus vert et plus responsable », a-t-elle insisté. Instituée le 14 décembre 2022 par les Nations unies, à travers la résolution 77/161, cette journée vise à promouvoir l'adaptation de l'initiative zéro déchet pour appliquer le programme de développement durable à l'horizon 2030, offre l'opportunité de réfléchir sur les pratiques quotidiennes et de renforcer les actions pour réduire, réutiliser et recycler les déchets.