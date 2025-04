Angola: La Cour Suprême reporte le procès des généraux « Kopelipa » et « Dino »

Luanda — La Cour Suprême a suspendu lundi la cinquième séance du procès des généraux Manuel Vieira Dias "Kopelipa" et Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino", en raison de l'absence du représentant de la société CIF-Angola, également accusé dans le stratagème frauduleux.

La session a été reportée au 7 avril, pour permettre à la Cour Suprême de notifier cette partie importante du processus.

Se confiant à la presse, l'avocat de la défense, Benja Satula, a déclaré que lors de la dernière séance, la Cour Suprême avait ordonné que les organes de direction de la société CIF-Angola soient convoqués pour être présents à l'organe judiciaire, ce qui n'a pas été fait.

"CIF-Angola ne s'est pas présentée et n'a pas non plus désigné d'avocat. Pour cette raison et parce que la présence de l'accusé est obligatoire, sous peine de nullité du procès, malheureusement, l'audience a dû être reportée d'une semaine, pour prendre des mesures", a-t-il expliqué.

L'avocat de la défense a considéré que la question était juridiquement complexe pour le processus, puisque CIF-Angola a remis à l'État 60% des actions qu'elle détenait, en plus de la totalité des actifs.

Actuellement, selon Benja Satula, l'État est partenaire de l'entreprise, aux côtés de Plansmart International Limited et Utter Right International Limited, soulignant que depuis ce changement, aucun acte juridique ou administratif de livraison d'actions n'a été réalisé.

"C'est pourquoi nous ne revendiquons pas le droit d'être les représentants, mais nous pensons que l'État et la commission de gestion ont une compréhension différente et nous verrons ce qui ressortira des débats tout au long de cette semaine", a-t-il souligné.

Pour l'avocat, les reports successifs créent des embarras et de l'angoisse, mais dans ce cas c'est fondamental.

L'avocat Fernando Gomes dos Santos, le citoyen chinois Yiu Haiming et les sociétés International Limited, Utter Right International Limited et Plansmart International Limited sont également impliqués dans l'affaire des généraux « Kopelipa » et « Dino ».

Les prévenus sont accusés de délits de trafic d'influence, de blanchiment d'argent, de faux documents, d'association de malfaiteurs et d'abus de pouvoir.