Angola: MASFAMU lance la plateforme numérique « Observatoire du genre de l'Angla »

Luanda — Une plateforme numérique "Observatoire angolais du genre", destinée à surveiller les données de genre dans la promotion des politiques publiques d'égalité des sexes dans le pays, a été lancée lundi, dans cette ville, lors d'un événement dirigé par la ministre de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme (MASFAMU), Ana Paula do Sacramento Neto.

La ministre, qui intervenait à l'ouverture du lancement sous le thème "Connaître pour agir", a déclaré que l'Observatoire angolais du genre apparaît comme un outil fondamental pour la collecte, l'analyse et la diffusion d'indicateurs sur les inégalités de genre, dans le but de permettre la formulation de politiques sociales plus inclusives et efficaces.

Selon la responsable, la plateforme aidera les institutions, les organes souverains, le pouvoir exécutif, les académies et la société civile à recevoir des informations en matière d'équité et d'égalité des sexes dans le pays, concernant les postes qu'elles occupent et la valorisation de l'image féminine.

Pour cette raison, a-t-elle considéré, ce lancement représente une étape importante dans l'engagement de l'Exécutif angolais à promouvoir les droits de l'homme et à construire une société plus juste, plus équitable et participative, où les hommes et les femmes marchent côte à côte vers le développement durable.

La ministre Ana Paula do Sacramento Neto a fait savoir qu'en décembre 2024, l'Angola avait démontré une fois de plus son engagement dans la question de l'égalité des sexes, en approuvant, par décret présidentiel n° 273/24, l'Observatoire angolais du genre et son unité technique.

Ces instruments, a-t-elle réaffirmé, visent à surveiller et assurer la mise en oeuvre effective des politiques d'égalité des sexes dans le pays, renforçant ainsi le cadre juridique existant, comme la loi 25/11 - contre la violence domestique.

Selon la ministre, l'Angola est signataire des principaux instruments internationaux en faveur du plaidoyer et du respect des droits humains et du développement de la femme.

Parmi ceux-ci, elle a cité l'Agenda 2030, les objectifs de développement durable, la Charte africaine des droits humains des peuples sur les droits des femmes en Afrique et le Protocole de la SADC sur le genre et le développement.

De même, l'Angola est signataire de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et du Programme d'action de Pékin de la Conférence mondiale sur les femmes de 1995.

Dans le contexte interne, la question du genre fait l'objet d'une attention particulière dans les principaux instruments de développement à moyen et long terme, dans le cadre du Plan National de Développement « PDN 2023-2027 ».