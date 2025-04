Gabon: Inclusion sociale - L'association Gabtrotter lance le programme Champions de l'inclusion

L'Association Gabtrotter, avec l'appui de l'ambassade de France a procédé récemment à Libreville au lancement de la phase 2 du programme "Permis de Conduire Numérique", un projet visant à renforcer l'inclusion numérique et l'autonomisation économique des femmes.

Cette nouvelle étape s'inscrit dans le cadre de la composante 2 du programme, "3M : Mon corps, mon choix, mes droits", avec l'initiative "Champion de l'Inclusion", qui vise à créer un réseau de femmes leaders formées et engagées pour une société plus inclusive, afin de prévenir les violences basées sur le genre (VBG) et promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs (DSSR) auprès des femmes en situation de handicap.)

Prévu pour se déroulé dans quelques semaines. Le programme cible les jeunes femmes étudiantes vivants avec un handicap principalement. Néanmoins, il reste ouvert aux femmes qui veulent y participer âgées de 15 à 65 ans, sans emploi. "C'est un projet qui permet aux jeunes filles mères et aux femmes de plus de 50 ans de pouvoir souscrire à des formations gratuites en rapport avec l'outil numérique, le E-commerce, et l'Infographie.

Le programme se décline en plusieurs phases. "La première phase, c'est le champion de l'inclusion qui va nous permettre de faire une sensibilisation sur les VBG, les sensibilisations sur les droits civiques et les sensibilisations sur le droit à la santé et sexualité reproductive. La seconde phase, nous allons faire les formations sur l'outil numérique, sur l'infographie, sur le E-commerce. Et le troisième phase sera la phase pratique" a expliqué, la représentante de Gabtrottor, Christelle Ovah Nkoghe epse Asseko.

Dans cette dynamique, un partenariat clé avec l'Association des Étudiants Handicapés du Gabon a été établi afin d'assurer une meilleure inclusion des femmes en situation de handicap dans la prévention des VBG, la promotion des DSSR et leur accès à des formations professionnalisantes.

" Ce qui nous a amené à adhérer à ce projet, c'est un constat qui a été fait au sein de l'Association des étudiants handicapés du Gabon. On a constaté qu'au sein de notre association, il y a une forte représentation de jeunes femmes handicapées. Malheureusement sur 7 handicapées sur 10 abandonnent leurs études par manque d'accompagnement, le manque de financement.

Et beaucoup de filles étudiantes au sein de notre association sont des jeunes mères et là encore peinent à joindre les deux bouts au niveau familial. Préoccuper par la situation de membres, nous nous sommes réunis pour réfléchir sur un projet qui pourrait attirer l'attention des pouvoirs publics sur la condition de la jeune filles en situation de handicap", a fait savoir, le président de l'AEH, Stide Mapaga Mapaga.

Cette association bénéficie du Fond équipement France mis en place depuis 2022. Un fond qui soutient pour la 3ème année Gabtrotter dans l'un de ses programme. "Nous soutenons ce programme parce que nous soutenons l'autonomisation des jeunes femmes. Parce que pour une jeune femme c'est également faire des choix pour sa propre vie, pour pouvoir dire non à la violence également. Et pouvoir avoir une certaine autonomie financière.

Donc, nous soutenons ce programme puisqu'il améliore l' employabilité des femmes",a soutenu, l'assistante à maîtrise d'ouvrage pour le programme FEF-OSC Egalité Hommes-Femmes de l'ambassade de France, Anaïs Noll epse Mbina.