Gabon: Présidentielle 2025 - Les forces de sécurité face à la protection des droits de l'Homme

En prélude à la présidentielle prévue au Gabon le 12 avril 2025, un atelier de renforcement des capacités sur la protection des droits de l'homme en période électorale a été organisé du 27 au 28 mars 2025 à Libreville en faveur de 35 membres des Forces de défense et de sécurité (FDS), y compris des agents de la police, de la gendarmerie et de l'administration pénitentiaire.

Sur la base des instruments nationaux, régionaux et internationaux pertinents, ils ont été sensibilisés sur tous les aspects de cette question fondamentale. Des sessions interactives et des travaux pratiques ont facilité la compréhension des enjeux, notamment ceux liés à l'encadrement pacifique des manifestations politiques, la gestion responsable des violences ou des tensions et, de manière générale, au maintien de l'ordre selon une approche fondée sur le respect de la loi et des normes en matière de droits de l'homme et des libertés.

Bonne collaboration avec les journalistes

Une discussion sur l'importance de la sécurité et de la protection des journalistes a aussi permis aux participants de mieux saisir la nécessité d'une bonne collaboration avec les professionnels des médias. Au regard des défis auxquels ils sont souvent confrontés sur ce terrain, ils ont souligné l'urgence d'un atelier de formation auquel il faudrait associer les représentants de la presse afin de développer des synergies utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

Au-delà du rôle crucial des journalistes dans la promotion des processus démocratiques et pacifiques, les participants ont mis en relief leur place centrale dans l'éducation civique et l'information du public, y compris celle relative au travail des FDS en tout temps et en tout lieu.

Par ailleurs, les participants ont plaidé en faveur des échanges et du partage d'expériences entre les différents corps des FDS pour renforcer la coordination de leurs actions. De plus, ils ont recommandé l'institutionnalisation de la formation aux droits de l'homme dans les curricula ou les programmes des écoles de formation, entre autres.

Promouvoir un environnement sûr

L'atelier a été officiellement ouvert par le Ministre de la Justice, Paul-Marie Gondjout, en présence du Représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Athman Mravili - qui s'est s'exprimé au nom de la Coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies au Gabon. La formation a été en effet animée par des experts du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale/CNUDHD-AC (1) et du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale/UNOCA (2).

Elle fait suite à une demande formulée par le Gouvernement gabonais et s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations de la mission d'évaluation des besoins électoraux déployée au Gabon en décembre 2024 par le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres.

Plusieurs activités similaires ont été organisées ces derniers jours dans le pays. Elles ont permis à tous les acteurs concernés, y compris les membres de l'Autorité de contrôle des elections et du référendum (ACER), de renforcer leurs capacités dans leurs domaines respectifs, afin de contribuer de manière efficiente à un processus électoral pacifique, transparent et sincère.

« Chacun, à son niveau, doit jouer pleinement son rôle, y compris les forces de défense et de sécurité - appelées à promouvoir un environnement sûr et à protéger les droits des citoyens pendant cette période décisive », a indiqué le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale et Chef de l'UNOCA, Abdou Abarry, lors d'une conférence de presse à Libreville le 28 mars.