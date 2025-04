Ile Maurice: Une croissance ralentie en 2024 à 4,7 % et des perspectives prudentes pour 2025

L'économie mauricienne a enregistré une croissance de 4,7 % en 2024, légèrement inférieure aux 5,1 % initialement estimés en décembre 2024. Cette révision à la baisse traduit une performance contrastée des principaux secteurs d'activité, avec un ralentissement plus marqué dans certains piliers de l'économie. Pour 2025, les projections tablent sur une croissance plus modérée de 3,3 %, dans un contexte d'incertitudes économiques mondiales et de ralentissement des investissements.

La croissance économique de 4,7 % en 2024 repose sur des dynamiques contrastées selon les secteurs. Ainsi, le secteur manufacturier n'a progressé que de 1,5 % (contre 1,7 % prévu) en raison d'une sous-performance dans la transformation alimentaire (3,0 % au lieu de 4,7 %). Le BTP (construction), bien qu'affichant une solide expansion de 13,3 %, a revu ses prévisions initiales à la baisse (25 % prévues), en raison d'un ajustement des données disponibles sur les projets d'infrastructure. Quant au secteur touristique, considéré comme un pilier de l'économie, il a enregistré une croissance de 5,6 % contre 7,4 % estimés précédemment, avec un nombre de touristes inférieur aux prévisions (1 382 177 visiteurs au lieu des 1,4 million attendus).

L'investissement a également joué un rôle clé dans cette dynamique, avec une hausse de 8,3 % en 2024, bien qu'en ralentissement par rapport aux 10,1 % de 2023. L'investissement privé a progressé de 10,2 %, tandis que l'investissement public est resté quasi stable (+0,2 %) par rapport à 7,3 % en 2023.

Stagnation de la construction, recul de l'investissement global

En 2025, l'économie mauricienne devrait ralentir, avec une croissance attendue de 3,3 %. Ce fléchissement s'explique par plusieurs facteurs: un secteur de la construction en stagnation, après deux années de forte croissance, en raison d'une stabilisation des investissements publics et privés ; un recul de l'investissement global de 1,8 % en 2025, ce qui pourrait freiner la croissance économique; une baisse d'investissement (rapporté au Produit intérieur brut - PIB) à 20,2 %, contre 21,0 % en 2024 ainsi qu'un ralentissement de la consommation des ménages et des administrations publiques avec une hausse attendue de 2,3 %, contre 3,6 % en 2024.

En revanche, Statistics Mauritius prévoit un secteur manufacturier en légère amélioration, avec une croissance projetée de 3,2 %, notamment grâce à une reprise dans l'industrie textile (+1,0 % après -6,1 % en 2024) ainsi qu'une progression modérée de la transformation alimentaire (+3,5 %). Le secteur touristique sera stable, sans hausse significative du nombre de visiteurs par rapport à 2024.

Avec un ralentissement attendu en 2025, Maurice devra miser sur des politiques économiques adaptées pour soutenir la croissance. L'accent pourrait être mis sur la diversification industrielle, l'accélération des réformes structurelles et la stimulation de l'investissement privé pour compenser la baisse des investissements publics. Le défi sera également d'attirer plus de touristes et de renforcer l'exportation pour soutenir la dynamique économique du pays.