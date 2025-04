Ile Maurice: Trois théâtres fermés en même temps, deux devraient rouvrir en août

Les trois théâtres publics sont fermés en même temps pour des rénovations qui s'éternisent depuis plus de 20 ans, comme dans le cas du Plaza. À la faveur d'une visite du chantier de rénovation du théâtre de Port-Louis, effectuée le jeudi 27 mars, voici un point sur l'état d'avancement des travaux. Deux des trois édifices pourraient rouvrir dans cinq mois.

Théâtre du Plaza. Vingt ans de fermeture et une affaire en Cour suprême

C'est une journée qui n'est pas passée inaperçue. À l'occasion de la journée mondiale du théâtre, le jeudi 27 mars, Mahen Gondeea, ministre des Arts et de la culture, s'est exprimé «le coeur lourd» face à un secteur «complètement délaissé par l'ancien régime». S'agissant du théâtre du Plaza, fermé depuis octobre 2004, Mahen Gondeea a rappelé que «les travaux sont en suspens à cause d'une affaire en Cour suprême». Suite à un appel d'offres international pour la troisième phase des travaux au Plaza, Bhooshan Ramloll et sa société RBRB ont contesté l'évaluation du Central Procurement Board. En demandant une judicial review en 2020.

Théâtre de Port-Louis. Fin des travaux prévue en août

Fermé depuis juin 2008, le théâtre de Port-Louis est à nouveau entre les mains de RBRB Construction Ltd. Le constructeur avait déjà travaillé sur la première phase des travaux entre 2018 et 2019. Cela concernait la toiture, les portes de l'édifice et le bell tower.

Le contrat pour la seconde phase des travaux a été signé entre Bhooshan Ramloll et la mairie de Port-Louis le 9 juillet 2024. «Nous faisons tout pour terminer en août 2025.»* Le «plus gros défi» à venir, indique le constructeur, c'est la restauration de la fresque du dôme du théâtre plus que bicentenaire. Cette fresque a été réalisée à l'origine par le peintre belge Henri Théodore Vandermeersch. «Nous avons déjà pris contact avec un restaurateur de France. On n'en trouve pas à Maurice. La personne a l'habitude des monuments classés», indique Bhooshan Ramloll. Ce restaurateur arrive «mi-avril». Actuellement, «nous nous préparons pour l'acquisition des nouveaux fauteuils du théâtre».

Sur place, Gérard Robette, Site and workshop supervisor, et celui qui supervise le chantier, Roody Balladin, nous accueillent. Veillant au port du casque de sécurité. Gérard Robette indique que les travaux sont réalisés «à environ 40 %. Le plancher est à environ 45 %». Un renforcement des effectifs est prévu. Ils passeront d'une «vingtaine à environ 50 voire 60». En nous montrant les échafaudages qui montent jusqu'au plafond, Gérard Robette explique qu'ils serviront pour la restauration de la fresque du dôme.

Quant aux divers types de bois utilisés, le responsable indique que «les portes du théâtre sont en teck. Pour le reste, il y a du balau timber». L'une des craintes exprimées après la fin de la première phase des travaux, quand le théâtre est resté fermé entre 2019 et 2024, c'est que la structure continue de se dégrader. Gérard Robette rassure : «Cela n'a pas été le cas parce que nous avions déjà enlevé ce qui était pourri et nous avions remonté le squelette du théâtre. La deuxième phase, ce sont les travaux de finition.» L'étape où les moulures et les tapisseries seront refaites. «Dans le monde du bois, il y a les charpentiers, les menuisiers et les ébénistes. Maintenant, ce sont les ébénistes qui vont travailler.»

Va-t-on retrouver la fosse d'orchestre ? Oui, assure Gérard Robette. Il rappelle au passage que cette équipe a déjà travaillé sur le chantier de rénovation de l'hôtel de ville de Curepipe. «Il y avait le National Heritage Fund qui vérifiait chaque étape. Nous avons gardé ces bonnes pratiques pour retrouver autant que possible l'état des bâtiments anciens. Avec les bâtiments historiques, il y a toujours des imprévus, mais tout cela va rester de l'ordre des variations.» Il mentionne également qu'un spécialiste d'acoustique sera aussi sur place. Quant aux statues de muses qui ornaient le balcon du théâtre, un sculpteur connu du Nord du pays a été contacté.

Théâtre Serge Constantin Cinq ans de travaux «piece meal»

«Cela fait cinq ans que le théâtre Serge Constantin n'est pas accessible au public. C'est impardonnable», a souligné Mahen Gondeea à l'occasion de la journée mondiale du théâtre. « Je surveille cela de près. Ce mois-ci, des contrats ont été alloués pour commencer les travaux de rénovation.» Des trois théâtres publics, celui de Vacoas est le seul géré par le ministère des Arts et de la culture.

Les travaux sont faits par «ordre de priorité», indique-t-on au ministère. Actuellement, ce sont les sanitaires, les «mécanismes des sièges et le système anti-incendie» qui sont en remplacement. Les contrats ont déjà été alloués. On précise que le théâtre est resté partiellement accessible, par exemple pour des répétitions. La réouverture est prévue en août 2025.