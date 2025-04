Ile Maurice: Sport et collèges - Le soutien des autorités impératif pour l'association

Depuis plusieurs années, la Mauritius Secondary School Sports Association (MSSSA) se sent abandonnée par les instances gouvernementales, peinant à obtenir les ressources et le soutien nécessaires à son bon fonctionnement. Son président,Clifford Rose, monte aujourd'hui au créneau pour dénoncer cette situation préoccupante.

L'un des derniers coups durs pour l'association a été le refus du ministère de l'Éducation d'accorder du temps libre aux membres pour assister à son assemblée générale, prévue jeudi dernier au collège Adventiste. «Nous avons été mis devant le fait accompli. Il nous a été clairement indiqué que libérer des enseignants pour cette réunion risquait de perturber le déroulement des cours», déplore Clifford Rose. Pourtant, cette assemblée est essentielle au bon fonctionnement de la MSSSA, qui peine déjà à tenir ses réunions en raison de l'absence d'autorisations officielles.

Ce problème s'inscrit dans un désengagement plus large des autorités. Pendant longtemps, la MSSSA s'est retrouvée ballottée entre le ministère des Sports et celui de l'Éducation, sans qu'aucune de ces instances ne prenne véritablement en charge ses besoins. «Avant, le ministère des Sports n'avait pas de budget pour nous et nous devions constamment jongler entre les deux ministères pour faire avancer nos projets. En décembre, j'ai envoyé une correspondance aux nouveaux ministres, mais je n'ai eu aucun retour», confie-t-il.

Pourtant, en janvier, une annonce encourageante avait laissé espérer un renouveau des sports inter-collèges, une initiative censée redonner un second souffle à la MSSSA. Mais dans la pratique, les blocages persistent. «Nous ne sommes même pas invités aux réunions de travail alors que nous sommes censés organiser les activités sportives et, par la suite, demander les financements aux ministères concernés», explique Clifford Rose. Ce manque de coordination empêche l'association de remplir pleinement sa mission.

L'impossibilité de tenir des réunions officielles constitue un véritable frein. Sans l'aval des autorités pour libérer certains enseignants membres de la MSSSA, l'organisation ne peut pas valider son programme d'activités. «Conformément à la Sports Act, c'est la MSSSA qui doit organiser les événements sportifs scolaires. Mais aujourd'hui, nous sommes bloqués. Nous avons suivi toutes les procédures administratives, respecté les règles, mais jusqu'à jeudi, nous n'avions toujours aucune réponse», regrette Clifford Rose. L'assemblée générale n'a pas pu se tenir, faute de quorum, une situation inquiétante pour l'avenir de l'association.

Des finances en péril

Outre ces contraintes administratives, la MSSSA doit aussi composer avec des difficultés financières majeures. Son fonctionnement repose en grande partie sur les cotisations des écoles affiliées, une source de revenus qui ne suffit plus à couvrir les dépenses essentielles. «Actuellement, nous devons payer des salaires, le loyer et divers autres frais pour assurer notre mission. Nous sommes tous recteurs et bénévoles, mais sans un minimum de soutien financier, il est impossible de continuer», alerte Clifford Rose.

L'organisation espère que d'ici deux semaines, une solution sera trouvée pour que ce problème ne se répète plus. Pour son président, il est impératif que les autorités prennent enfin conscience de l'importance du sport scolaire. «À travers la MSSSA, nous offrons aux jeunes une alternative saine et constructive, leur permettant de s'éloigner des fléaux qui gangrènent notre société. Si nous ne pouvons pas assurer notre mission correctement, c'est toute une génération qui en pâtira», conclut-il.

Par ailleurs, le ministère de l'Éducation a tenu à apporter quelques précisions. En effet, le ministre Mahend Gungapersad tient énormément à l'organisation des intercollèges. Il n'a pas refusé de donner le feu vert aux recteurs pour participer à l'assemblée générale de la MSSSA. Il a été clairement indiqué et d'ailleurs, c'est la règle, que toute demande de permission devait passer par le ministère afin d'assurer un meilleur contrôle et veiller à ce que les collèges ne se retrouvent pas sans recteurs.

Or, il s'avère que l'invitation pour participer à cette assemblée générale a été adressée directement aux recteurs, bien qu'il y ait eu des échanges de courriers avec le ministère. Dans la mesure où la MSSSA organise une prochaine assemblée générale et que les points à l'ordre du jour respectent les règles de l'association, le ministère de l'Éducation ne voit aucun inconvénient à accorder la permission aux recteurs concernés de participer à cet exercice.