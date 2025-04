Ile Maurice: Fin imminente du monopole de SMS Pariaz Ltd

Un nouvel opérateur proche d'un des partenaires de l'Alliance du changement serait en passe de décrocher une licence pour offrir des paris fixed odds sur les courses hippiques locales via SMS. Cela mettra ainsi fin à un monopole de 17 ans de la compagnie fondée par Jean-Michel Lee Shim dans le secteur.

La compagnie SMS Pariaz Ltd, qui fait partie de la galaxie du magnat des paris, Jean-Michel Lee Shim, se retrouve actuellement dans l'oeil du cyclone. Après la récente décision de la Gambling Regulatory Authority (GRA) de lui ordonner de cesser certaines opérations qui n'étaient apparemment pas autorisées par sa licence (NdlR, une décision qu'elle conteste en Cour suprême), SMS Pariaz Ltd s'est retrouvée au centre des débats à l'Assemblée nationale, mardi dernier, lorsqu'en répondant à une question du député Roshan Jhummun, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a révélé que la compagnie spécialisée dans les paris s'était octroyé pas moins de 186 licences de 2015 à novembre 2024.

Le Premier ministre s'est aussi interrogé sur certaines irrégularités qui entourent un récent transfert d'actions au sein de la compagnie (NdlR, JeanMichel Lee Shim a cédé ses actions à Me Pazany Thandrayen) et il a affirmé qu'une enquête a été ouverte à ce sujet. Il est clair, au vu des derniers événements, que SMS Pariaz Ltd, qui emploie environ 300 personnes, est dans le collimateur du gouvernement de l'Alliance du changement. Tout en indiquant que la GRA avait développé des liens incestueux avec certains acteurs du secteur des paris sous le règne du Mouvement socialiste militant (MSM), Navin Ramgoolam a rappelé au Parlement l'engagement de son gouvernement à restaurer la confiance du public dans l'instance régulatrice.

Du coup, alors qu'elle s'était montrée assez conciliante à l'égard de SMS Pariaz et autres compagnies de Lee Shim sous le règne Jugnauth, il semblerait désormais que la GRA ait changé son fusil d'épaule et qu'elle soit déterminée à leur mener la vie dure sous le présent régime.

Selon nos recoupements d'informations, la situation de SMS Pariaz risque de se corser davantage prochainement car on prête l'intention au gouvernement actuel de mettre un terme à son monopole aussi bien sur les paris fixed-odds sur les courses hippiques (off-course) que sur les paris fixed-odds sur les courses hippiques via SMS. Cette démarche traduit la volonté du gouvernement de mettre de l'ordre dans le secteur du gambling, tout en affaiblissant Jean-Michel Lee Shim, qui était connu pour être un bailleur de fonds du MSM. Dans la conjoncture actuelle, on peut se permettre de penser que les bookmakers off-course, dont les licences n'avaient pas été renouvelées et qui avait été relocalisés sans aucune consultation préalable au Champ-de-Mars, à la suite d'une décision de la GRA datant d'octobre 2018, pourraient donc refaire surface dans le paysage hippique cette saison.

Si les bookmakers avaient ouvertement décrié, à l'époque, le favoritisme de la GRA à l'égard de SMS Pariaz Ltd, l'instance régulatrice avait, de son côté, expliqué que sa décision s'inscrivait dans le cadre du combat contre le blanchiment d'argent ainsi que des problèmes liés à l'addiction au jeu, deux fléaux qui avaient été relevés dans le rapport de la commission d'enquête sur la drogue. Les bookmakers étaient alors montés au créneau en contestant cette décision en Cour suprême et ils avaient finalement obtenu gain de cause. Toutefois, leur victoire fut éphémère car le gouvernement Jugnauth était revenu à la charge en amendant la GRA Act en juin 2019 avec ses nouvelles dispositions dans la loi. L'attribution des nouvelles licences (on-course et off-course) avait été alors carrément suspendue.

Avec l'avènement d'un nouveau régime et les changements annoncés prochainement dans la GRA Act, tout laisse croire que ces lois vont être abolies et que de nouvelles licences seront bientôt attribuées en vue de la prochaine saison hippique. En sus des nouvelles licences (on-course et off-course), il paraît, d'après ce qui se murmure dans les coulisses, qu'un opérateur de paris bien connu dans l'est du pays et qui serait, dit-on, proche du Parti travailliste, est bien placé pour obtenir une licence pour concurrencer SMS Pariaz Ltd dans les paris hippiques fixed-odds via SMS.

Si cela se confirme, ce serait intéressant de voir comment SMS Pariaz Ltd va réagir face à la concurrence. Il est bon de faire ressortir que la compagnie a été fondée en 2008 par Lee Shim sous le règne travailliste et qu'elle a été depuis sa création en situation de monopole dans ce secteur spécifique.