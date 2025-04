Ile Maurice: Projet PTA 2 avec le soutien de l'AFD

Le programme APPRENDRE - Projet PTA 2 - Scholarship of teaching and learning, mis en oeuvre par l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) et financé par l'Agence française de développement (AFD), a été officiellement lancé jeudi 20 mars à Port-Louis.

Parmi les invités présents lors de cet événement figuraient Laetitia Habchi, directrice du bureau de l'AFD pour Maurice et les Seychelles, Ricaud Auckbur, Chief technical officer du ministère de l'Éducation et des ressources humaines, ainsi que Soobeeraj Parmessa, point focal du programme APPRENDRE. Plusieurs enseignants et directeurs d'école ont également assisté à cette cérémonie.

Le ministère de l'Éducation est un partenaire clé de ce projet à Maurice, qui bénéficie également du soutien de l'ambassade de France et du Mauritius Institute of Éducation (MIE). Le programme APPRENDRE (Appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement de ressources), mis en place depuis 2018 dans les pays d'Afrique francophone, vise à renforcer le développement professionnel des enseignants, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Actuellement déployé dans 26 pays africains, ce programme accompagne les ministères de l'Éducation dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage au niveau de l'éducation de base.

Dans son discours, Laetitia Habchi a souligné l'importance de l'éducation face aux défis contemporains : «Les défis de notre monde actuel nous obligent à repenser nos priorités. Dans ce contexte, l'éducation et la formation tout au long de la vie s'imposent comme un levier majeur pour bâtir des sociétés plus justes, plus résilientes et plus solidaires. C'est pourquoi l'AFD a fait de l'accès à une éducation de qualité l'un des piliers de ses actions.»

Vèle Putchay, coordinateur du projet et doyen de la Faculté des arts et des sciences humaines au MGI, est chargé de faire le lien entre les cadres du ministère de l'Éducation, les formateurs étrangers et le MIE. Il a expliqué la transition du premier au second plan d'action : «Le PTA 2, que nous lançons aujourd'hui, va intégrer les enseignants du primaire et du secondaire. Le premier plan était davantage axé sur la formation des cadres du ministère de l'Éducation, qui, à leur tour, formaient d'autres enseignants. Désormais, nous allons mettre en pratique tout le travail accompli entre 2023 et 2024 avec l'appui direct des enseignants. Nous allons former de petits groupes qui travailleront sur des thématiques spécifiques avant de les mettre en oeuvre dans leurs classes respectives. L'objectif ultime est d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage.»