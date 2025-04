Congo-Brazzaville: Volleyball - Le championnat départemental de Brazzaville officiellement lancé

En présence des dirigeants de la Fédération congolaise de volleyball et ceux de la ligue départementale, le directeur départemental des Sports et de l'Education physique de Brazzaville, Charles Parfait Malonga, a donné le coup d'envoi, le 30 mars, de la compétition qui réunit les meilleures équipes de la ville dans différentes catégories.

Les hostilités du championnat départemental ont été lancées dans le fair-play et la cohésion. Appréciant le dynamisme des dirigeants de la ligue, Charles Parfait Malonga a rappelé les différents axes prioritaires établis par le ministère afin de développer le sport dans son ensemble.

Au total, plus d'une dizaine des clubs, messieurs et dames, issus des catégories juniors et seniors vont s'affronter jusqu'aux prochains mois au gymnase Henri-Elendé. La phase aller qui a débuté le 30 mars prendra fin le 27 avril.

La ligue départementale de Brazzaville veut, en effet, impulser une nouvelle vision dans la pratique de ce sport dans les différents quartiers. Selon son président, Antoine Rodrigues Zinga, l'organisation des championnats et autres compétitions s'inscrit dans la stratégie de vulgarisation du volleyball. Pour lui, il est important de jauger régulièrement le niveau des athlètes afin de détecter et de promouvoir les nouveaux talents.

« A travers ces championnats, notre objectif est de promouvoir les valeurs fondamentales du sport : l'esprit d'équipe, la solidarité, le respect et l'excellence. Le volleyball, au-delà de la performance, est un puissant vecteur de rassemblement et de cohésion sociale », a déclaré Antoine Rodrigues Zinga. Il a saisi l'occasion pour lancer un appel de partenariat et de sponsoring à l'endroit des sociétés et des particuliers qui militent pour l'épanouissement du sport au Congo.

Depuis son élection le 10 février, le bureau de la ligue a entrepris une série de visite dans les clubs et centred de formations, tout en inspectant les terrains de volleyball dans chaque arrondissement en vue de créer de nouveaux centres.

En match d'ouverture chez les juniors messieurs, la formation de Jean-Claude-Mopita (JCM) a difficilement battu celle d'Interclub sur le score de 3 sets à 2. Elle a vu ses efforts être récompensés à la dernière minute du tie-break devant les Intéristes qui n'ont pas démérité.

Bien avant, Kinda Odzoho a dominé Renaissance par 2 sets à 1. La DGSP s'est inclinée face Interclub 1- sets à 2. Volleyball club Dragon a pris le dessus sur JCM (2 sets à 1).Parmi les clubs participants, l'on peut noter Kinda Odzoho, Renaissance, CF JCM, DGSP, VBC Dragon, Interclub, VBC Espoir.

Selon le programme de la ligue, un tournoi des minimes et centres de formation se tiendra le 1er mai prochain. Du 3 au 4 du même mois sera organisé le championnat de beach volley. La coupe de la ville aura lieu pendant la période de trêve de la phase aller du championnat, concernant les seniors et juniors messieurs et dames.