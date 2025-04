Afrique: CAN U-17 - Entrée réussie pour le Maroc

L'équipe marocaine des moins de 17 ans a bien entamé sa compétition en laminant à l'ouverture de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) TotalEnergies celle de l'Ouganda par un lourd score de 5-0, le 30 mars au stade El Bachir, à Mohammedia.

Une pluie de buts s'est abattue dans le camp ougandais. Pour un match d'ouverture, il a subi un gros échec devant le Maroc qui n'a pas attendu longtemps pour mettre à mal sa défense.

Elias Belmokhtar ouvre rapidement le score à la 3e minute. Driss Aït Cheikh a inscrit le deuxième but à la 8e avant le penalty transformé par Ziyad Baha à la 24e minute. Elias Belmokhtar a porté le score à 4-0 à la 33e minute, signant un doublé. Ziyad Baha l' a imité pour un doublé à la 71e minute en clôturant le festival des buts. Le Maroc prend la tête du groupe A et jouera son prochain match, le 3 avril, contre la Zambie.

La phase finale de la CAN U-17 se déroule du 30 mars au 19 avril au Maroc, notamment dans trois villes : Casablanca, Mohammedia et El Jadida. Elle est qualificative à la Coupe du monde de la catégorie qui se tiendra cette année au Qatar. L'Afrique aura dix représentants.

Les seize sélections qualifiées pour cette CAN ont été placées dans quatre poules de quatre. Le Maroc est logé dans le groupe A avec l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie. Le Burkina Faso, le Cameroun, l'Afrique du Sud et l'Egypte sont dans le groupe B. Le groupe C comprend le Sénégal, la Gambie, la Somalie et la Tunisie. Le Mali aura pour adversaires, dans le groupe D, l'Angola, la Côte d'Ivoire et la République centrafricaine.