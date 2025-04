Angola: Le président du MPLA valorise le mérite des femmes

Luanda — Le président du MPLA, João Lourenço, a rendu hommage aux femmes angolaises, pour leur contribution à la lutte pour la libération nationale, la reconstruction, l'économie en général, mais, en particulier, l'agriculture, l'éducation et l'enseignement, la culture et les arts.

S'exprimant à l'ouverture de la réunion du Comité central, le leader du parti a également reconnu, à la fin de ce mois de mars dédié aux femmes, le travail de cette couche dans le sport, la science et la recherche, ainsi que dans tout ce qui contribue au développement intégré du pays.

« Nos félicitations et encouragements pour avoir obtenu, au fil du temps, grâce à votre lutte et à votre propre mérite, la place que vous méritez dans la société angolaise », a-t-il souligné.

Elle a admis que le chemin à parcourir en matière d'égalité des sexes est encore long, car il faut continuer à lutter contre la discrimination, la violence domestique, dont les femmes et les enfants sont les principales victimes, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et d'autres formes d'humiliation.

« Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, nous sommes conscients que nous sommes sur la bonne voie et que notre parti est le meilleur exemple pour la société angolaise en matière de respect, de valorisation et de promotion des femmes », a-t-il ajouté.

Agenda politique

D'autre part, João Lourenço, également président du pays, a appelé tous les organes, dirigeants, cadres et militants du parti à s'engager à mettre en oeuvre l'agenda politique du MPLA, récemment lancé, non seulement pour servir les intérêts du parti, mais surtout pour servir la nation et ses citoyens.

À cet effet, a-t-il poursuivi, le parti doit oeuvrer pour les mêmes objectifs, celui de servir le peuple, de manière concertée permanente avec l'Exécutif et avec ses députés à l'Assemblée nationale, organisés en groupe parlementaire.

D'autre part, dans son discours d'ouverture de la réunion du Comité central, il a souligné que le parti, en raison de son expérience accumulée et de ses responsabilités accrues envers le pays, le peuple et la société angolaise, doit toujours se placer à l'avant-garde, en étant à la hauteur des grands défis que le pays doit encore affronter.

Il a ainsi rappelé qu'après la tenue réussie, en décembre 2024, du 8e Congrès extraordinaire du Parti, les conférences constitutives des organes et organisations du Parti ont eu lieu, dans le cadre de la nouvelle Division politique et d'initiative du pays, qui compte trois nouvelles provinces et 162 nouvelles municipalités, adaptant les structures de l'organisation à la nouvelle réalité.

Dans ce contexte, il a affirmé qu'il s'agit d'un « énorme défi » du point de vue budgétaire et organisationnel, mais, en même temps, d'une grande opportunité de lancer de nouveaux cadres et dirigeants pour relever le défi de faire grandir et consolider le MPLA et le pays dans ces parties du territoire.

Ordre du jour de la réunion

La réunion ordinaire examine le rapport du Bureau politique au Comité central sur les activités menées au cours de l'année précédente.

Il s'agit de la première réunion de l'organe délibératif suprême du Parti cette année, et elle devrait évaluer et approuver les rapports et les comptes de l'exécution financière du MPLA.

Le rapport de la Commission de discipline, d'éthique et d'audit au Comité central sur les actions développées en 2024 sera également analysé.

Comme discuté lors de la 2ème réunion ordinaire du Bureau politique, tenue vendredi dernier (28), un débat approfondi est prévu sur la revitalisation du secteur industriel en Angola, en mettant l'accent sur les défis et les opportunités.

Après la tenue des conférences constitutives des organes et organisations du MPLA, dans le cadre de la Nouvelle Division Politico-administrative, les membres du Comité Central seront informés du processus d'adaptation des structures du parti à la nouvelle organisation territoriale.

Le Comité central, composé de 700 membres, est l'organe délibératif suprême du MPLA entre les congrès, qui établit l'orientation politique du Parti, dans le cadre des décisions des congrès.