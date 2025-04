Angola: L'AN promeut un colloque sur la participation des femmes au pouvoir législatif

Luanda — L'Assemblée nationale (AN) promeut, mercredi, un colloque sur « L'évolution historique de la participation des femmes au pouvoir législatif en Angola », en partenariat avec les universités Agostinho Neto et Católica d'Angola.

L'événement fait partie du programme d'activités de l'Assemblée nationale pour marquer le 50e anniversaire de l'indépendance nationale et le 4 avril, Journée de la paix en Angola.

Le but du colloque est de débattre et de saluer la participation des femmes aux trois phases du pouvoir législatif angolais, notamment au Conseil révolutionnaire, à l'Assemblée populaire et à l'Assemblée nationale.

Parmi les objectifs, il y a également la promotion d'une réflexion sur les défis et les opportunités d'un système juridique inclusif dans une perspective de genre, en examinant les expériences du Brésil et du Mozambique, en comparant les approches du féminisme juridique dans ces pays et leurs implications.

Contextualiser le féminisme juridique dans le scénario mondial et africain, explorer ses fondements théoriques et son applicabilité dans le droit angolais, ainsi qu'analyser la contribution des femmes dans la promotion et la consolidation de la culture de paix, sont d'autres points que le colloque cherche à atteindre.

L'activité comprendra la participation de femmes occupant des postes de souveraineté, de députées, de ministres, d'universitaires, d'étudiantes universitaires et de représentantes d'organisations non gouvernementales.

Le programme de l'événement met en avant le thème « Obstacles, défis et perspectives de la représentation des femmes au sein du pouvoir législatif de 1975 à 2025 », dont l'oratrice sera la députée Ângela Bragança, membre de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés angolaises à l'étranger (3e Commission) de l'Assemblée nationale.

Il convient également de souligner les thèmes « Le rôle du Groupe des femmes parlementaires dans la promotion des politiques d'égalité des sexes », qui sera présenté par la députée Teresa Neto, présidente du Groupe des femmes parlementaires, et « La contribution des femmes dans la promotion et la consolidation de la culture de la paix », par la députée Florbela Malaquias, présidente de la représentation parlementaire du Parti humaniste d'Angola.

Le colloque proposera également des conférences de personnalités invitées, parmi lesquelles la députée mozambicaine Catarina Dimande António et l'avocate brésilienne et spécialiste en violence domestique Amanda Rodrigues, qui aborderont respectivement les thèmes « La maternité et la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale au sein du pouvoir législatif » et « Le droit de la famille dans une perspective de genre : avancées et défis dans les actions en justice ».

Le programme comprend également des hommages aux femmes qui se sont distinguées lors du Conseil révolutionnaire, à l'Assemblée populaire, aux première, deuxième, troisième et quatrième législatures de l'Assemblée nationale.