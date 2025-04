Angola: Le Ministère des Finances organise un Conseil Consultatif à Benguela

Luanda — Le Ministère des Finances tiendra, les 1er et 2 avril, dans la province de Benguela, son 14ème Conseil Consultatif, sous le thème "Processus et Procédures: Améliorer pour Renforcer la Confiance dans la Gestion des Finances Publiques".

L'événement prévoit une table ronde sur "les processus et procédures dans les finances publiques: défis et opportunités", outre l'examen de divers sujets, avec un accent sur "la gestion des risques et des crises, le renforcement de la réputation institutionnelle et de la confiance dans le service public", selon une note de ce département ministériel à laquelle l'Angop a eu accès lundi.

Pendant deux jours, les participants aborderont également les questions liées au rôle des processus et procédures dans la transformation de la gestion des finances publiques, du leadership et de la gestion des équipes dans un contexte de transformation, sous la direction d'experts nationaux et étrangers.

Le précédent conseil consultatif du ministère des Finances a eu lieu, en janvier 2024, dans la province de Namibe.

Le ministère des Finances est l'organe exécutif dont la mission est de proposer, conduire, exécuter et évaluer la politique des finances publiques, de promouvoir la gestion rationnelle des ressources financières et patrimoniales publiques et l'équilibre des comptes publics, ainsi que de mettre en oeuvre les politiques d'investissement public.