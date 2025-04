Angola: Le pays accueille la 2ème Conférence ministérielle de l'ONU sur le tourisme

Luanda — La capitale angolaise, Luanda, accueillera, du 22 au 24 juillet, la deuxième Conférence ministérielle sur le tourisme et les transports en Afrique, un événement qui vise à dynamiser les deux secteurs, à renforcer la connectivité aérienne et à diversifier l'économie du continent.

Sous l'égide de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (ONU Tourisme) et de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), la conférence devrait réunir plus de 30 ministres africains et près de 500 participants, dont des représentants de compagnies aériennes, de voyagistes et d'investisseurs internationaux.

Selon un communiqué de presse du ministère des Transports auquel ANGOP a eu accès dimanche, le programme d'activités comprend, entre autres, l'analyse et la discussion de sujets sur les investissements, l'intelligence artificielle (IA), les nouvelles politiques de connectivité aérienne, ainsi que la définition et la mise en oeuvre de stratégies qui assurent la compétitivité et le développement durable des deux secteurs sur le continent africain.

Concernant l'événement, indique le document, le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, a souligné, lors d'une conférence de presse tenue récemment à Luanda, le potentiel de l'Angola pour le développement du tourisme comme facteur essentiel pour la diversification de l'économie nationale.

Il a mentionné que le pays doit atteindre des niveaux équivalents à ceux des pays de la région et d'autres pays lusophones qui fondent leur économie sur ce secteur, en tenant compte du potentiel national existant, du tourisme de soleil et de plage au tourisme rural, paysager et religieux.

« Cette conférence est une occasion unique pour nous de présenter nos atouts au monde, d'attirer des investissements et de créer des emplois qualifiés », a-t-il indiqué.

À son tour, le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, a rappelé que plus de 50% du tourisme se fait par voie aérienne, c'est pourquoi il a jugé opportun de tenir la 2ème Conférence ministérielle en Angola, étant donné qu'il est en phase de consolidation des réformes et d'opérationnalisation des investissements dans les infrastructures et les moyens d'accroître la connectivité à l'intérieur du pays, sur le continent et dans le monde.

« Le tourisme peut et doit être un accélérateur du processus de diversification de l'économie nationale, étant donné que nous avons les conditions pour que cela se produise », a-t-il conclu.

De son côté, la directrice régionale du tourisme de l'ONU pour l'Afrique, Elcia Grandcourt, a mis en évidence l'engagement de l'Angola à assurer le succès de l'événement et a salué la qualité des réunions tenues avec les autorités angolaises.

Elle a également souligné la modernité des infrastructures visitées, avec un accent particulier sur l'aéroport international António Agostinho Neto (AIAAN), qui représente un facteur différenciant pour l'Angola dans le contexte africain.

À son tour, le représentant de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), Peter Alawani, a souligné l'importance de l'interdépendance entre les secteurs du tourisme et du transport aérien pour la réussite des stratégies de développement.

Il a affirmé que, dans ce sens, le soutien de l'OACI à l'Angola est inconditionnel et il a exprimé sa conviction que la Conférence ministérielle contribuera à renforcer la connectivité africaine et l'aviation civile du continent dans le contexte mondial.

« Actuellement, l'aviation africaine ne représente que 2% du trafic aérien mondial, et il est essentiel que ce chiffre augmente à travers des stratégies concrètes et une collaboration entre les États », a-t-il conclu.

La première édition de la Conférence ministérielle africaine sur le tourisme et les transports s'est tenue au Cap-Vert en 2019, avec la participation de plus de 20 ministres.

À l'époque, l'Angola avait exprimé son désir d'organiser la prochaine réunion, qui ne s'est pas concrétisée en raison du Covid-19.

L'Angola investit de manière significative dans le renforcement de sa connectivité aérienne, ayant enregistré une augmentation de 25 % du trafic international de passagers en 2023.

Compte tenu de l'importance stratégique de ce segment, le gouvernement a alloué plus de cinq milliards de dollars à la modernisation et à la certification des aéroports, ainsi qu'à l'expansion de la flotte de la TAAG, garantissant ainsi les normes internationales de sécurité et d'efficacité opérationnelle dans le secteur de l'aviation civile.

Dans le cadre du Plan national de promotion du tourisme (PLANATUR), le Gouvernement a également investi dans la dynamisation du tourisme, en vue d'en faire un contributeur net à la diversification économique et à la croissance annuelle du pays.

À cela s'ajoute l'instrument d'exemption de visa pour plus de 90 pays et l'amélioration de l'environnement des affaires, qui devraient avoir des effets positifs sur la connectivité économique nationale à tous les niveaux.